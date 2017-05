XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 11,9 Milliarden Euro im Jahr 2016 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Elektro-/Elektronik-Branche sowie die Bau-, Sport- und Freizeitartikelindustrie. Covestro, vormals Bayer MaterialScience, produziert an 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2016 rund 15.600 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



16.05.2017







Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Advisors LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Covestro AG auf:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Citadel Advisors LLC starten eine Short-Attacke auf die Aktien des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Die Finanzprofis des von Kenneth C. Griffin gegründeten Hedgefonds Citadel Advisors LLC mit Sitz in Chicago, Illinois, USA haben am 11.05.2017 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,52% der Covestro-Aktien eingegangen.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Covestro AG seien folgende:0,52% Citadel Advisors LLC (11.05.2017)0,49% Marshall Wace LLP (17.10.2016)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 2,05% der Covestro-Aktien.Börsenplätze Covestro-Aktie: