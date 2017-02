XETRA-Aktienkurs Covestro-Aktie:

70,30 EUR -0,06% (27.02.2017, 11:17)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

70,269 EUR -0,82% (27.02.2017, 11:34)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Die Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech-Polymerwerkstoffen für wichtige Branchen. Die Produkte und Anwendungslösungen des Unternehmens stecken in nahezu allen Produkten des modernen Lebens. Aufgrund seiner Innovationsstärke bringt das Unternehmen ständig neue Entwicklungen hervor, die sowohl der Gesellschaft als auch der Umwelt zugute kommen.



Mit einem Umsatz von 12,1 Milliarden Euro im Jahr 2015 und 15.800 Mitarbeitern ist Covestro ein Global Player in der Polymerindustrie. Das Unternehmen betreibt etwa 30 Standorte in Europa, Asien und Amerika, von denen acht World-Scale-Produktionsstätten sind. Zusätzlich gibt es weltweit dutzende kleinere und spezialisiertere technische Zentren, die individuelle Unterstützung und maßgeschneiderte Lösungen anbieten. (27.02.2017/ac/a/d)







Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Europe LLP hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Covestro AG kräftig an:Die Leerverkäufer des zur Finanzgruppe Citadel Advisors LLC gehörigen Hedgefonds Citadel Europe LLP nehmen die Aktien des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) wieder unter Beschuss.Die Finanzprofis des Hedgefonds Citadel Europe LLP haben am 23.02.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,62% auf 0,71% der Covestro-Aktien ausgebaut.Aktuelle Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Covestro AG seien folgende:0,49% Marshall Wace LLP (17.10.2016)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,20% der Covestro-Aktien.Börsenplätze Covestro-Aktie: