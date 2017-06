Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 11,9 Milliarden Euro im Jahr 2016 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Elektro-/Elektronik-Branche sowie die Bau-, Sport- und Freizeitartikelindustrie. Covestro, vormals Bayer MaterialScience, produziert an 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2016 rund 15.600 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (02.06.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Christian Faitz von Kepler Cheuvreux:Christian Faitz, Analyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach dem Rücktritt des Finanzchefs Frank Lutz weiterhin zum Kauf der Aktie des Kunststoffherstellers Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Er rechne trotz des Rücktritts von Finanzchef Frank Lutz nicht mit einer Führungskrise bei Covestro, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Kunstoff-Spezialist habe genügend eigene Talente, sei allerdings auch attraktiv für externe Nachfolgekandidaten.Markus Mayer, Analyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Covestro-Aktie mit einem Kursziel von 85 Euro bestätigt. (Analyse vom 02.06.2017)