Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern EURpe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die Commerzbank finanziert über 30% des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen M-Bank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Die Commerzbank betreibt mit rund 1.050 Filialen sowie mehr als 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank über 16 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie mit 51.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,8 Milliarden EUR. (30.12.2016/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bankensektor die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) zu kaufen.In den ersten neun Monaten 2016 habe die Commerzbank mit einem Konzerngewinn nach Steuern und Anteilen Dritter von EUR 96 Mio. noch schwarze Zahlen ausweisen können. Gegenüber dem Vorjahresergebnis von EUR 891 Mio. habe dies einen Rückgang um 89% bedeutet. Das Ergebnis vor Steuern habe sich im Jahresvergleich ebenfalls erheblich um 77% von EUR 1.464 Mio. auf nunmehr EUR 338 Mio. verschlechtert. Ausschlaggebend für den Einbruch sei der bereits avisierte Abschreibungsbedarf auf den Goodwill der Segmente Corporates & Markets und Mittelstandsbank aufgrund der strategischen Neuaufstellung gewesen, der mit EUR 627 Mio. noch unter den angekündigten EUR 700 Mio. geblieben sei. Nach Bereinigung aller Sonderbelastungen habe die Commerzbank ein operatives Ergebnis von EUR 1.062 Mio. ausgewiesen, das gegenüber dem Vorjahr um 32% niedriger gelegen habe.In den ersten neun Monaten 2016 hätten die Banken angesichts der Niedrigzinsphase sowie unternehmensspezifischer Sonderfaktoren eine schwache Ertragsentwicklung verzeichnet, wobei das 3. Quartal noch vergleichsweise gut ausgefallen sei. Angesichts der geringen Wirtschaftsdynamik in Europa, der Negativzinspolitik im Euro-Raum sowie der fortlaufenden Verschärfung der Regulatorik bestätige der Analyst seine Sektor-Einschätzung für Banken mit "negativ".Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Commerzbank-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 7,20. (Analyse vom 30.12.2016)XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,205 EUR +0,24% (30.12.2016, 11:14)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,225 EUR +0,82% (30.12.2016, 11:30)