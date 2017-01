WKN Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern EURpe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die Commerzbank finanziert über 30% des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen M-Bank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Die Commerzbank betreibt mit rund 1.050 Filialen sowie mehr als 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank über 16 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie mit 51.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,8 Milliarden EUR. (06.01.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Starker Start ins Jahr für die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF). Der Aufwärtstrend setzt sich fort, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Commerzbank stecke im Umbruch. Nicht wieder einmal, sondern vielmehr immer noch. Mit dem Kauf von Onvista habe jedoch die Direktbank-Tochter Comdirect für Aufmerksamkeit gesorgt. Weitere Zukäufe könnten folgen. Während das Privatkundengeschäft wachsen solle, müsse das ums Investmentbanking erweiterte Firmenkundengeschäft aber sparen. Zuletzt hätten auch die Inflationsdaten für Deutschland und die Eurozone bei den Bankaktien für Fantasie gesorgt, dass die Zeit der Zinsen nahe oder unter null bald auch hierzulande zu Ende gehen könnte. So würden auch die Analysten wieder aus ihrer lange Zeit gehaltenen Deckung kommen und höhere Kursziele aufrufen.Charttechnisch würden hier die Notierungen bereits seit Oktober nach oben streben. Der Bereich um 8 Euro habe sich bislang als Hürde dargestellt, sollte aber mit einem freundlichen Marktumfeld bald zu überwinden sein, um auf mittlere bis lange Sicht in Richtung des Widerstandsbereichs um 10,80 Euro steigen zu können. Nach unten sollte dabei das zuletzt markierte Tief bei 7,17 Euro nicht mehr unterschritten werden. Das würde die Aufwärtsdynamik bremsen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.01.2017)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:7,848 EUR +0,33% (04.01.2017, 15:31)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,818 EUR +0,62% (04.01.2017, 15:46)ISIN Commerzbank-Aktie:DE000CBK1001