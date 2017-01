ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern EURpe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die Commerzbank finanziert über 30% des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen M-Bank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Die Commerzbank betreibt mit rund 1.050 Filialen sowie mehr als 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank über 16 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie mit 51.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,8 Milliarden EUR. (04.01.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Schaue man nur auf die ersten beiden Tage von 2017, könnte es ein gutes Jahr für die Commerzbank-Aktie werden. Der DAX-Titel habe seit seinem Tief bei 5,16 Euro vom März 2016 bereits 55 Prozent zugelegt. Halte die positive Stimmung für Finanztitel an, könnte die Rally weitergehen: Werde die Hürde bei 7,89 Euro nachhaltig geknackt, sei es bis zur 8,00-Euro-Marke nicht mehr weit. Würden auch hier die Bullen das Ruder übernehmen, seien Anschlussgewinne bis 8,60 Euro denkbar. Im Bereich 7,20 Euro und in Höhe der 200-Tage-Linie bei 6,97 würden sich Unterstützungen befinden.Mutige Investoren können darauf setzen, dass die Aufwärtsbewegung bei der Commerzbank-Aktie weitergeht, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse von 04.01.2017)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:7,848 EUR +0,33% (04.01.2017, 15:31)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,818 EUR +0,62% (04.01.2017, 15:46)