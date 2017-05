Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,474 EUR -0,06% (31.05.2017, 16:55)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2016 erwirtschaftete es mit 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (31.05.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Politische Börsen haben kurze Beine - Kursziel 12,50 Euro! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", sieht das Kurziel für die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) bei 12,50 Euro.Das Aufwärtspotenzial bei der Commerzbank-Aktie sei nun verpufft. Dazu hätten laut dem Aktienprofi die Äußerungen von Offiziellen in Italien beigetragen, das eine vorgezogene Neuwahl schon im September stattfinden könnte. Das habe kurzfristig die Angst geschürt, dass populistische Parteien an die Macht kommen könnten. Es handle sich um die populistische Bewegung "Fünf Sterne", die derzeit in den Umfragen führe und gegen den Euro sei. Solche Diskussionen seien für Banken sehr gefährlich. Die Commerzbank halte ein paar Milliarden Euro in italienischen Staatsanleihen.Auf der anderen Seite gebe es auch positive News aus dem Unternehmen, was den Konzernumbau angehe. Man möchte bis 2020 9.000 Vollzeitstellen streichen. Die Commerzbank versuche dabei, einen langjährigen Streit mit den Gewerkschaften zu verhindern, indem man den Arbeitern, die über 55 Jahre alt seien, Abfindungen anbiete.Der Aktienprofi sehe bei der Commerzbank großes Potenzial, um Kosten einzusparen. Solche politischen Geplänkel wie in Italien sollten den Aufwärtstrend bei der Commerzbank-Aktie langfristig nicht aufhalten. Wenn sich der Markt nicht allgemein eintrübe, dürfte die 10-Euro-Marke bald fallen.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:9,441 EUR +1,92% (31.05.2017, 16:44)