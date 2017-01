Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,165 EUR +0,44% (31.01.2017, 11:41)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern EURpe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die Commerzbank finanziert über 30% des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen M-Bank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Die Commerzbank betreibt mit rund 1.050 Filialen sowie mehr als 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank über 16 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie mit 51.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,8 Milliarden EUR. (31.01.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) von "halten" auf "verkaufen" herab.Der DAX-Titel habe in den vergangenen Wochen eine signifikant überdurchschnittliche Kursentwicklung verzeichnet (3 Monate: +31%). Dabei habe das Papier nach Meinung des Analysten im Zuge anziehender Inflationserwartungen von weltweit steigenden Anleiherenditen sowie den Anfang Dezember von der EZB bekannt gegebenen Änderungen des QE-Programms (habe zu einer Versteilerung der Zinsstrukturkurve geführt) profitiert.Insbesondere von der EZB-Entscheidung dürfte das klassische Zinsgeschäft der Commerzbank in den nächsten Jahren profitieren (Anteil des Zinsüberschusses an den Gesamterträgen: rund 59%) und sich somit das Ergebnisbild etwas positiver darstellen. Das Geldhaus selbst gehe bei seiner im Oktober vorgestellten Strategie bei steigenden Zinsen von Gesamterträgen in 2020 von 11,3 Mrd. Euro aus (9,8 bis 10,3 Mrd. Euro bei unverändertem Zinsniveau).Die verbesserten Aussichten würden nach Erachten des Analysten jedoch nicht die Kursrally und den damit verbundenen Anstieg des Bewertungsniveaus rechtfertigen. Die Eigenkapitalrendite bleibe sowohl kurzfristig (RoE 2017e: 1,4%; Peer Group: 6,8%) als auch nach erfolgter Restrukturierung im Branchenvergleich unterdurchschnittlich.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Commerzbank-Aktie von "halten" auf "verkaufen" herab. Das Kursziel werde von 6,30 Euro auf 7,20 Euro erhöht. (Analyse vom 31.01.2017)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,213 EUR +1,40% (31.01.2017, 11:26)