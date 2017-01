WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern EURpe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die Commerzbank finanziert über 30% des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen M-Bank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Die Commerzbank betreibt mit rund 1.050 Filialen sowie mehr als 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank über 16 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie mit 51.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,8 Milliarden EUR. (16.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Erneuter Ausbruchversuch möglich - ChartanalyseBankenwerte stehen seit Anfang November im besonderen Fokus der Marktteilnehmer und konnten in den letzten Handelswochen eine überaus ansehnliche Performance generieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Noch im Sommer 2016 habe die Aktie der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) praktisch auf dem Boden gelegen und tendiere um 5,17 Euro herum. Erst Anfang August sei es zu einer leichten Verbesserung des angeschlagenen Chartbildes gekommen und habe erlaubt ein erstes Zwischenhoch bei 7,34 Euro Mitte November auszuprägen. Nach einem Rücklauf auf die kurzfristige Trendkanalbegrenzung habe sich die Commerzbank-Aktie weiter zu dem Horizontalwiderstand bei 7,85 Euro aus Mai vergangenen Jahres hochgearbeitet. Nach einer zwischengeschalteten bullischen Flagge habe der Widerstandsbereich erneut getestet werden können - ein Ausbruch sei der Commerzbank-Aktie bislang aber verwehrt geblieben. Nichtsdestotrotz tendiert der Wert wiederholt in einer bullischen Flagge und könnte jetzt erneut zu einem Ausbruchsversuch ansetzen, Long-Positionen sind weiter attraktiv zu bewerten, nicht zuletzt weil an diesem Freitag der neue US-Präsident sein Amt antritt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 16.01.2017)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:7,616 EUR +2,81% (13.01.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,56 EUR -0,24% (16.01.2017, 09:00)ISIN Commerzbank-Aktie:DE000CBK1001