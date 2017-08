ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. Mit den beiden Geschäftsbereichen Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden bietet sie ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen an.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab. Sie ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft und ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen mBank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Online-Banken.



Die Commerzbank betreibt mit etwa 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut sie mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie mit rund 49.900 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,4 Milliarden Euro. (09.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: Bund-Ausstieg durchaus realistisch - Kaufen mit Kursziel 14 Euro! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Der Aktienprofi beziehe sich auf die Gerüchte, dass der Bund nach der Wahl eventuell bei der Commerzbank als Anteilseigner aussteigen könnte. Seiner Meinung nach sei das durchaus realistisch. Der Bund sei bei der Finanzkrise vor mehreren Jahren eingestiegen und habe jetzt einen Anteil von 16%, der zum aktuellen Aktienkurs in etwa 2 Mrd. Euro wert sei. Jetzt heiße es aus regierungsnahen Kreisen in Berlin, dass man auf jeden Fall 3,5 Mrd. Euro erzielen wollen würde, wenn man seinen Anteil verkaufe. Dazu müsste die Commerzbank-Aktie auf 18 Euro steigen. Die Entwicklung der Commerzbank-Aktie sei zuletzt sehr positiv gewesen. Kurse von 18 Euro seien also im nächsten Jahr durchaus möglich.Der Börsenexperte erinnere an den jüngsten Einstieg des US-Finanzinvestors Cerberus und schließe es nicht aus, dass andere US-Investoren zugreifen könnten. Die Zahlen der Commerzbank AG zum 2. Quartal würden zeigen, dass der Umbau gut voranschreite. Laut dem Aktienprofi könnte die Commerzbank-Aktie bald die 12-Euro-Marke erreichen.Fabian Strebin rät nach wie vor zum Kauf der Commerzbank-Aktie mit einem Kursziel von 14 Euro - der Stopp wird von 8 auf 9 Euro nachgezogen, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.08.2017)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:11,24 EUR -3,06% (09.08.2017, 10:52)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:11,238 EUR -2,28% (09.08.2017, 11:07)