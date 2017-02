Kursziel

Commerzbank-Aktie

(EUR) Rating

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 7,50 Sector Perform RBC Capital Anke Reingen 15.02.2017 6,50 Strong sell S&P Global Firdaus Ibrahim 10.02.2017 7,10 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 10.02.2017 7,00 Halten Nord LB Michael Seufert 10.02.2017 8,10 Neutral Goldman Sachs Jernej Omahen 10.02.2017 6,50 Sell UBS Daniele Brupbacher 09.02.2017 7,30 Verkaufen Independent Research Markus Rießelmann 09.02.2017 8,10 Neutral Citigroup Nicholas Herman 09.02.2017 - Verkaufen DZ BANK Christian Koch 09.02.2017 7,50 Neutral Equinet AG Philipp Häßler 09.02.2017 6 Kaufen Barclays Kiri Vijayarajah 09.02.2017

XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,491 EUR -2,52% (16.02.2017)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,527 EUR -2,50% (16.02.2017)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern EURpe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die Commerzbank finanziert über 30% des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen M-Bank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Die Commerzbank betreibt mit rund 1.050 Filialen sowie mehr als 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank über 16 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie mit 51.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,8 Milliarden EUR. (17.02.2017/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) nach Quartalszahlen zu? 6 oder 8,10 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG hat am 09.02.2017 ihre vorläufigen Jahreszahlen präsentiert. In Q4 2016 sank das Konzernergebnis gegenüber dem Vorjahresquartal auf 183 Mio. Euro (Q4 2015: 193 Mio. Euro). Das Operative Ergebnis betrug 337 Mio. Euro, nach 384 Mio. Euro in Q4 2015. Die Erträge vor Risikovorsorge stiegen gegenüber dem Vorjahresquartal auf 2.399 Mio. Euro (Q4 2015: 2.240 Mio. Euro). Die Risikovorsorge wuchs in Q4 gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich auf 290 Mio. Euro (Q4 2015: 112 Mio. Euro).Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Goldman Sachs, Jernej Omahen, in seiner Commerzbank-Aktienanalyse vom 10.02.2017 das höchste Kursziel (8,10 Euro) veranschlagt und gleichzeitig das Wertpapier mit dem Rating "neutral" bewertet. Die Bank habe die Gewinnerwartungen insbesondere wegen Sondereffekten übertroffen, so der Analyst. Die Kernerträge, die Kosten sowie die Kreditvorsorge seien aber schlechter ausgefallen als erwartet.Die niedrigste Kursprognose für die Commerzbank-Aktie kommt von Barclays und liegt bei 6,00 Euro. Kiri Vijayarajah, Aktienanalyst von Barclays hat das "underweight"-Votum für die Commerzbank-Aktie bestätigt. Die Erträge und insbesondere der Vorsteuergewinn des Frankfurter Geldhauses seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, so der Analyst. Die Risikovorsorge für faule Kredite habe sich hingegen schlechter entwickelt als angenommen. Auch im Handelsgeschäft habe die Commerzbank überraschend schwach abgeschnitten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?Börsenplätze Commerzbank-Aktie: