Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,831 EUR +2,37% (22.12.2016, 11:28)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in mehr als 50 Ländern. Kernmärkte der Commerzbank sind Deutschland und Polen. Mit den Geschäftsbereichen Privatkunden, Mittelstandsbank, Corporates & Markets und Central & Eastern EURpe bietet sie ihren Privat- und Firmenkunden sowie institutionellen Investoren ein umfassendes Portfolio an Bank- und Kapitalmarktdienstleistungen an. Die Commerzbank finanziert über 30% des deutschen Außenhandels und ist unangefochtener Marktführer in der Mittelstandsfinanzierung. Mit den Töchtern Comdirect und der polnischen M-Bank verfügt sie über zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Die Commerzbank betreibt mit rund 1.050 Filialen sowie mehr als 90 Geschäftskundenberatungszentren eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank über 16 Millionen Privat- sowie 1 Million Geschäfts- und Firmenkunden. Die 1870 gegründete Bank ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2015 erwirtschaftete sie mit 51.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,8 Milliarden EUR. (22.12.2016/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktie: 10-Euro-Marke 2017 durchaus erreichbar - Erste Position aufbauen! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse eine erste Position in der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) aufzubauen.Der Umbau bei der Commerzbank laufe nun auf Hochtouren, was bei den Anlegern sehr gut ankomme. Zudem habe die Commerzbank auch vom positiven Sentiment, das im Herbst von Donald Trump geschaffen worden sei, profitiert.Was den Chart betreffe, sei die Bodenbildung bei der Commerzbank-Aktie fast abgeschlossen. Der Sprung über die Widerstände im Bereich von 7,50/8 Euro gelinge. Positiv finde der Aktienprofi, dass sich die Commerzbank-Aktie über der 200-Tage-Linie befinde. Das nächste Kursziel für die Commerzbank-Aktie seien die Widerstände im Bereich von 8 Euro. Im kommenden Jahr könne die Commerzbank-Aktie durchaus die 10-Euro-Marke erreichen.Das Filialennetz der Commerzbank mit 1.000 Filialen solle, was den Umfang betreffe, nach jüngsten Äußerungen erhalten bleiben. Allerdings würden neue Filialenkonzepte eingeführt. Somit wolle die Commerzbank AG den Spagat zwischen Effizienz und Präsenz vor Ort schaffen - nach Ansicht des Börsenexperten sei man dabei auf einem guten Weg. 2017 dürfte sich der Aufwärtstrend für Banken an der Börse fortsetzen.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,80 EUR +2,28% (22.12.2016, 11:14)