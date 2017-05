Tradegate-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

40,562 EUR +0,15% (26.05.2017, 19:36)



NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

45,385 USD -0,06% (26.05.2017, 19:34)



ISIN Coca-Cola-Aktie:

US1912161007



WKN Coca-Cola-Aktie:

850663



NYSE Ticker-Symbol Coca-Cola-Aktie:

KO



Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen, die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken. (26.05.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Coca-Cola-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) kämpft seit Jahren mit schwächelnden Verkäufen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch im ersten Quartal habe der Konzern seinen Umsatzschwund nicht stoppen können. Die Erlöse zwischen Januar und März seien um 11 Prozent auf 9,1 Mrd. US-Dollar gesunken. Der Getränkehersteller begründe den Rückgang in erster Linie mit strukturellen Effekten wie dem Rückführen von Abfüllanlagen an Franchisepartner. Diese Effekte ausgeklammert, wäre der Umsatz in etwa stabil geblieben.Aber auch der Trend zu gesünderen Getränken mache dem Konzern weiter zu schaffen. So sei das Volumen klassischer Softdrinks im Auftaktquartal um ein Prozent gesunken, während Tee und Wasser hätten zulegen können. Der Gewinn sei wegen dem Franchise-Prozess sogar um 20 Prozent auf knapp 1,2 Mrd. Euro zurückgegangen. Je Aktie habe der Getränkeriese 0,44 US-Dollar je Aktie verdient, das habe leicht unter den Konsensschätzungen der Analysten gelegen.Die Börse habe dennoch unaufgeregt reagiert. Zum einen sei das Umsatzziel bestätigt worden, wonach Ende 2017 ein organisches Plus von 3 Prozent in den Büchern stehen solle. Zum anderen dürfte das vergleichbare Ergebnis je Aktie sogar einen Tick besser ausfallen als gedacht. Statt einem Minus von 1 bis 4 Prozent erwarte Coca-Cola nun "nur" noch einen Rückgang von einem bis 3 Prozent gegenüber 2016. Zudem habe der Konzern seinen Sparkurs noch einmal verschärft. Mit weiteren Einschnitten etwa in der Logistik oder beim Marketing sollten bis 2019 zusätzliche Kosten von jährlich rund 800 Mio. US-Dollar eingespart werden. Das Sparziel erhöhe sich damit laut Coca-Cola auf bis zu 3,8 Mrd. US-Dollar pro Jahr.Börsenplätze Coca-Cola-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:40,649 EUR +0,87% (26.05.2017, 18:53)