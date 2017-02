NYSE-Aktienkurs Coca-Cola-Aktie:

Kurzprofil Coca-Cola Co.:



Die The Coca-Cola Company (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE Ticker-Symbol: KO) mit Sitz in Atlanta/USA ist Inhaberin aller Marken aus dem Haus Coca-Cola. Sie arbeitet auf der ganzen Welt mit lizenzierten Partnerunternehmen zusammen, die für die Produktion und den Vertrieb der Produkte verantwortlich sind. Zusammen mit ihren Lizenzpartnern beschäftigt die The Coca-Cola Company weltweit mehr als 700.000 Mitarbeiter, die in über 200 Ländern tätig sind. Der Absatz an Coca-Cola-Markenprodukten beträgt jährlich rund 152 Milliarden Liter.



Weltweit führt die The Coca-Cola Company mehr als 500 Marken - mit über 3.500 Produkten im Bereich alkoholfreier Getränke. Dazu gehören Erfrischungsgetränke, Wasser, Säfte, Fruchtsaftgetränke, Sportgetränke, Energy Drinks sowie trinkfertiger Tee und Kaffee. Die Produkte Coca-Cola, Diet Coke, Sprite und Fanta gehören zu den "World's top five" der alkoholfreien, kohlensäurehaltigen Getränke.



Coca-Cola blickt inzwischen auf über 125 erfolgreiche Jahre zurück. Laut Interbrand ist Coca-Cola mit über 70 Milliarden USD seit vielen Jahren eine der weltweit wertvollsten Marken.

Der Ausblick von Coca-Cola Co. auf ein bereinigtes 3%iges Umsatzwachstum bedeute ein weiteres Jahr mit makroökonomischen Herausforderungen.Die Analysten von Cowen and Company zeigen sich ermutigt, dass die US-Strategie offenbar funktioniere. Allerdings habe das Unternehmen in Lateinamerika weiterhin Probleme.In ihrer Coca-Cola-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Cowen and Company das "market perform"-Votum sowie das Kursziel von 40,00 USD.