Xetra-Aktienkurs Clere-Aktie:

16,22 EUR +0,19% (01.06.2017, 14:16)



ISIN Clere-Aktie:

DE000A2AA402



WKN Clere-Aktie:

A2AA40



Ticker-Symbol Clere-Aktie:

CAG



Kurzprofil Clere AG:



Die Clere AG (ISIN: DE000A2AA402, WKN: A2AA40, Ticker-Symbol: CAG) ist aktiv im wachsenden Markt für erneuerbare Energien und Umwelttechnik. Das Unternehmen investiert in Projekte der regenerativen Energieerzeugung und betreibt diese Anlagen mit langfristiger strategischer Perspektive. Hierzu arbeitet es mit renommierten Projektentwicklern zusammen und engagiert sich bereits in der Planungs- und Bauphase. Im Fokus stehen Anlagen in Regionen, die aufgrund ihrer politischen Stabilität, den gesetzlichen Rahmenbedingungen und der bestehenden Energie- und Umweltpolitik langfristig stabile Renditen versprechen. Die Clere AG firmierte bis zum 08.04.2016 unter Balda AG. www.clere.de. (01.06.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Clere-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Clere AG (ISIN: DE000A2AA402, WKN: A2AA40, Ticker-Symbol: CAG) von "kaufen" auf "hinzufügen" herunter.Clere AG habe sich entschieden, die Aktie von der Frankfurter Wertpapierböre zu delisten, da der Nutzen des Listings die Kosten nicht länger rechtfertige. Clere habe eine Delisting-Vereinbarung mit ihrem Hauptaktionär Elector GmbH abgeschlossen, in der sich Elector dazu verpflichte, den Clere-Aktionären ein Angebot zum Erwerb aller Aktien gegen eine Geldleistung zu machen. Die Höhe dieser Leistung entspreche mindestens dem gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Aktien während der letzten sechs Monate vor der Bekanntmachung der Entscheidung von Elector, das Angebot abzugeben, und sei auf EUR 16,33 festgelegt worden. Der Analyst gehe davon aus, dass Aktionäre, die nicht im Besitz einer illiquiden Aktie bleiben möchten, das Angebot akzeptieren müssen.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, senkt sein Kursziel von EUR 25,20 auf EUR 16,33 und stuft die Clere-Aktie von "buy" auf "add" herab. (Analyse vom 01.06.2017)