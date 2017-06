ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (02.06.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalystin Victoria Kruchevska von Vontobel Research:Victoria Kruchevska, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Ankündigung: Huntsman und Clariant würden bis Ende 2017 fusionieren: Am 22. Mai habe der Verwaltungsrat eine (vollständig aktienbasierte) Fusion der beiden Unternehmen einstimmig gutgeheißen. Vorausgesetzt, die Aktionäre und Regulierungsbehörden würden zustimmen, sollte die Transaktion im Verlauf des Q4 17 abgeschlossen werden.Durch den Zusammenschluss entstehe ein global führender Anbieter von Spezialchemikalien mit einem EV von rund USD 20 Mrd. Die Fusion komme den Clariant-Aktionären aus mehreren Gründen zugute: 1) ausgewogenere regionale Präsenz, 2) verbreiterte Kundenbasis, 3) Größenvorteile, 4) komplementäre Produktpaletten und 5) optimierte Kapitalstruktur.Kruchevska erkenne beträchtliche Kostensynergien von jährlich rund USD 400 Mio. und einer Wertschöpfung von USD 3,5 Mrd. Zudem werde der neue Konzern weniger ressourcenintensiv operieren, da sich das Verhältnis Investitionen zu Umsatz von derzeit 5,0% auf 4,3% verringern dürfte. Aufgrund des Zusammenschlusses werde die konzernweite ber. EBITDA-Marge bis 2019 auf 17,4% ansteigen (GJ16: 14,3%). Der FCF dürfte bis 2019 bei USD 1,0 Mrd. liegen und das ROIC bei 16,5%.Der Bewertungsansatz der Analystin basiere auf einer DCF-Bewertung, die Clariant nicht als eigenständiges Unternehmen, sondern als vollständig mit Huntsman fusioniertes und integriertes Geschäft betrachte. Der geschaffene Wert werde dabei als NPV des gesamten künftigen freien Cashflows beider Unternehmen definiert, der um den NPV aller künftigen Synergien angepasst werde. Wenn man alle erwarteten Synergien berücksichtige, könnte der faire Wert nach Schätzung der Analystin auf CHF 32 steigen. Somit biete sich ein solides Aufwärtspotenzial von 28% gegenüber ihrem aktuellen Kursziel von CHF 25.Börsenplätze Clariant-Aktie:Xetra-Aktienkurs Clariant-Aktie:19,115 EUR +0,68% (02.06.2017, 09:05)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:20,76 CHF +0,78% (02.06.2017, 09:35)