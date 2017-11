WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (28.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).White Tale habe seine langfristige Verpflichtung gegenüber Clariant bestätigt und seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck gebracht, dass sein Anliegen ungehört geblieben sei. White Tale habe eine unabhängige Überprüfung sämtlicher strategischen Alternativen beantragt, was vom VR am 24. November abgelehnt worden sei. Der VR habe geglaubt, dass dies zu einer Aufspaltung führen würde. In einem Statement behaupte White Tale, dass eine Aufspaltung nie beabsichtigt worden sei, und nenne das Statement von Clariant eine "falsche Behauptung".White Tale werde wahrscheinlich eine AGV einberufen, um die Aktionären direkt darüber entscheiden zu lassen. Die Anzahl VR-Sitze, die White Tale angeboten worden seien, seien im Statement nicht erwähnt worden (ein anstatt die drei beantragten Sitze). Angesichts des Anteils von über 20% sei ein einziger VR-Sitz hinter den Erwartungen zurückgeblieben (Süd-Chemie habe zwei VR-Sitze und einen Anteil von 14%).Clariant und White Tale seien sich in Bezug auf die Zusammenarbeit bisher nicht einig geworden. Es bestehe offensichtlich ein Machtkampf zwischen den beiden. Der VR habe White Tale die Gelegenheit geboten, eine Vertraulichkeitsvereinbarung zu unterzeichnen, wodurch White Tale weitere Informationen über die aktuelle Strategie und die Aussichten des Unternehmens erhalten würde. White Tale habe diese noch nicht unterzeichnet und dürfte kaum von seiner Linie abweichen.Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihre "buy"-Empfehlung für die Clariant-Aktie. Das Kursziel werde bei 28 CHF gesehen. (Analyse vom 28.11.2017)Xetra-Aktienkurs Clariant-Aktie:23,005 EUR +0,44% (28.11.2017, 09:04)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:26,49 CHF -0,60% (28.11.2017, 11:41)ISIN Clariant-Aktie:CH0012142631