ISIN Clariant-Aktie:

CH0012142631



WKN Clariant-Aktie:

895929



Eurex Optionskürzel Clariant-Aktienoption:

CLN



Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLRN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Clariant-Aktie:

CLZNF



Kurzprofil Clariant AG:



Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (24.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Nach Abbruch der Huntsman-Transaktion werde Clariant darüber informieren, wie das Unternehmen ab 2018 das Wachstum weiter fördern und Wertschöpfung generieren wolle. Strategische Maßnahmen würden M&A-Aktivitäten, kurzfristige Portfolio-Management-Optionen, potenzielle Kapitalausschüttung, Kostenüberprüfung und Verfolgung zusätzlicher Wachstumsmöglichkeiten umfassen. Das Unternehmen werde die Details des Plans vor der GV im März bekannt geben.Der Vorsitzende und das Nomination Committee hätten sich mit White Tale in Zürich getroffen, um mögliche Wege einer Zusammenarbeit zu identifizieren. Der VR habe den Antrag von White Tale, eine weitere Investmentbank zu engagieren, als letzte Konsequenz einer Aufspaltung des Unternehmens erachtet und diesen deshalb einstimmig abgelehnt.Der VR biete White Tale einen VR-Sitz an, über den an der kommenden GV vom 19. März 2018 abgestimmt werde. Die Aktionäre von Süd-Chemie, die im Besitz von 15% der ausstehenden Aktien seien, würden über zwei VR-Sitze verfügen.Für den nächsten Kursimpuls dürfte das Strategie-Update anfangs 2018 sorgen.Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihre "buy"-Empfehlung für die Clariant-Aktie. Das Kursziel werde bei 28 CHF gesehen. (Analyse vom 24.11.2017)Börsenplätze Clariant-Aktie:Xetra-Aktienkurs Clariant-Aktie:22,675 EUR -0,98% (24.11.2017, 11:36)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:26,43 CHF -0,64% (24.11.2017, 12:31)