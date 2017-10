ISIN Clariant-Aktie:

Clariant (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie mit Hauptsitz in Muttenz bei Basel. Der Konzern ist weltweit mit mehr als 100 Konzerngesellschaften vertreten.



Deutschland ist die weltweit größte Forschungs- und Produktionsplattform von Clariant. Insgesamt arbeiten hier rund 5.300 Mitarbeiter für die deutschen Clariant-Gesellschaften, darunter die Clariant Produkte (Deutschland) GmbH als die größte.



An 18 Standorten stellt Clariant in Deutschland eine breite Palette chemischer Spezialitäten her, die mehrere tausend einzelne Produkte umfasst. Sie spielen in den Herstellungs- und Verarbeitungsprozessen der Kunden eine entscheidende Rolle oder verleihen deren Endprodukten wertsteigernde Eigenschaften.



Clariant konzentriert sich darauf, Mehrwert durch Investitionen in profitables und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Die Unternehmensstrategie beruht auf vier Säulen: Verbesserung der Profitabilität, Innovation sowie Forschung und Entwicklung, dynamisches Wachstum in aufstrebenden Märkten und Optimierung des Portfolios durch ergänzende Akquisitionen oder Veräußerungen. (27.10.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Clariant-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Schweizer Spezialchemieunternehmens Clariant AG (ISIN: CH0012142631, WKN: 895929, Ticker-Symbol: CLRN, SIX Swiss Ex: CLN, Nasdaq OTC-Symbol: CLZNF).Clariant und Huntsman hätten die Vereinbarung gemeinsam aufgekündigt, da White Tale gemäß Meldung an SIX Swiss Exchange die 20%-Schwelle überschritten habe. Zudem werde White Tale nun von einigen anderen Anlegern unterstützt. Clariant könne sich daher nicht mehr sicher sein, an der AGV die Zustimmung von zwei Drittel der Anleger zu erhalten. Beide Seiten würden auf Aufspaltungsgebühren verzichten.Obwohl Clariant eingestehe, dass die Huntsman-Transaktion die beste Option zur beschleunigten Umsetzung der eigenen Strategie gewesen wäre, gebe sich das Unternehmen zuversichtlich, auch so bald eine Spitzenposition im Bereich Spezialitätenchemie einnehmen zu können.Da White Tale bisher rund CHF 1,7 Mrd. in Clariant habe, scheine hier der Fokus primär auf der Wertsteigerung zu liegen. Zini glaube, dass White Tale zwei VR-Sitze bei Clariant anstrebe, um das Unternehmen zur vollen Ausschöpfung seines Potenzials bewegen zu können. Es wäre begrüßenswert, wenn sich White Tale genauer bezüglich seiner Pläne äußern würde.Jetzt, da die Transaktion vom Tisch sei, sehe Zini die folgenden potenziellen wertsteigernden Szenarien: 1.) P&C-Veräußerung und Reinvestition der Erlöse in Spezialitätengeschäft, 2.) Optimierung der Kostenstruktur und Beschaffung, 3.) eine mögliche Aufspaltung könnte ebenfalls erwägt werden. Zini glaube, dass die gescheiterte Fusion teilweise eingepreist sei. Die potenzielle Kursschwäche sollte als Kaufgelegenheit angesehen werden.Börsenplätze Clariant-Aktie:Xetra-Aktienkurs Clariant-Aktie:21,00 EUR -3,82% (27.10.2017, 12:31)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Clariant-Aktie:24,42 CHF -4,39% (27.10.2017, 12:34)