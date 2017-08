ISIN Citigroup-Aktie:

US1729674242



WKN Citigroup-Aktie:

A1H92V



Ticker-Symbol Citigroup-Aktie:

TRVC



NYSE-Symbol Citigroup-Aktie:

C



Kurzprofil Citigroup Inc.:



Die Citigroup Inc. (ISIN US1729674242 / WKN A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) zählt zu den führenden Finanzdienstleistern der Welt.



Die Citigroup Inc. betreut über 200 Mio. Privatkunden. Daneben betreut die Citigroup auch Geschäftskunden, Institutionelle Kunden und öffentliche Institutionen.



Die Citigroup Inc. ist 1998 aus der Fusion der Citicorp. und der Travelers Group hervorgegangen.



Hauptsitz der Citigroup Inc. ist New York, USA.



(11.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Citigroup-Aktienanalyse des Analysten Mike Mayo von Wells Fargo Advisors:Mike Mayo, Aktienanalyst bei Wells Fargo Advisors, rechnet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien der US-Bank Citigroup Inc. ( ISIN US1729674242 WKN A1H92V , Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Wells Fargo Advisors bezeichnen die Aktien von Citigroup Inc. als den Top-Favoriten unter den Large Caps im Bereich der US-Banken.Auf Sicht von vier bis fünf Jahren rechnet Analyst Mike Mayo mit einer Kursverdopplung. Im Vergleich der US-Großbanken sollte die Citigroup im Hinblick auf Kapitalrenditen und Kapitalkosten die stärksten Verbesserungen erzielen können.In ihrer Citigroup-Aktienanalyse beginnen die Analysten von Wells Fargo Advisors die Coverage des Titels mit einem "outperform"-Rating und einem Kursziel von 90,00 USD.Börsenplätze Citigroup-Aktie:56,92 Euro -1,20% (11.08.2017, 15:45)Tradegate-Aktienkurs Citigroup-Aktie:56,99 Euro -0,19% (11.08.2017, 14:00)NYSE-Aktienkurs Citigroup-Aktie:USD 67,08 -0,20% (11.08.2017, 16:59)