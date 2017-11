NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:

36,23 USD +6,21% (16.11.2017, 17:22)



ISIN Cisco Systems-Aktie:

US17275R1023



WKN Cisco Systems-Aktie:

878841



Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CIS



Nasdaq Ticker-Symbol Cisco Systems-Aktie:

CSCO



Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



CEO:

Charles H. Robbins



(16.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktienanalyse von Analyst Steven Milunovich von der UBS:Laut einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt Analyst Steven Milunovich von der UBS seine Kaufempfehlung für die Aktien des Anbieters von Networking-Lösungen Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO).Cisco Systems Inc. habe im abgelaufenen Quartal auf der Umsatz- und Gewinnebene etwas besser abgeschnitten als erwartet. Das Unternehmen befinde sich in einer mehrjährigen Übergangsphase, die die Stabilisierung des Kerngeschäfts und das Schaffen von mehr wiederkehrenden Einnahmen zum Ziel habe.Im abgelaufenen Quartal habe aber das Routing-Segment enttäuscht. Die UBS-Analysten weisen aber gleichzeitig auf die positive Überraschung hin, dass zum ersten Mal seit fünf Quartalen wieder ein Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal in Aussicht gestellt worden sei.Analyst Steven Milunovich setzt das Kursziel für die Cisco Systems-Aktie von 37,00 auf 39,00 USD herauf.Die Aktienanalysten der UBS stufen in ihrer Cisco Systems-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein.Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:30,88 Euro +6,85% (16.11.2017, 17:04)Tradegate-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:30,74 Euro +6,45% (16.11.2017, 17:22)