Kurzprofil Cisco Systems Inc.:



Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) ist ein US-amerikanisches Telekommunikations- und IT-Unternehmen. Cisco Systems ist einer der weltweit führenden Anbieter von Switches und Routern, die vor allem bei Internet-Backbones Verwendung finden. Unternehmenssitz der Cisco Systems Inc. ist San Jose, Kalifornien, USA.



Cisco bietet Lösungen für fast alle Bereiche des Netzwerkbetriebs an: Router, Switches (LAN, SAN), WLAN, Unified Communications, VoIP, Contact Center, Video, TelePresence, Netzwerkmanagement, Security (Firewall, Authentifizierung, Virtual Private Network).



Charles H. Robbins



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Cisco Systems-Aktie vor nachhaltigem Ausbruch? ChartanalyseMit einem Verlaufshoch bei 34,24 US-Dollar beendeten Marktteilnehmer die steile Aufwärtsbewegung des Cisco Systems-Aktie (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) gegen Ende 2007 und schickten den Wert nur wenig später in einen regelrechten Sell-Off gen Süden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Hierbei seien die Kursnotierungen bis Anfang 2009 auf ein Verlaufstief von 13,61 US-Dollar zurückgefallen, kurz darauf habe eine deutliche Erholungsbewegung zurück an die Zwischenhochs aus 2008 um 27,74 US-Dollar begonnen. Wie es das Schicksal aber so wollte, wurde die Aktie über die folgenden zwei Jahre erneut an die Tiefs aus 2009 abverkauft, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". An dieser Stelle sei das Papier wieder zur Oberseite abgedreht und habe hierdurch einen größeren Doppelboden erschaffen. Anfang 2013 sei sogar ein nachhaltiger Ausbruch über den bis dahin seit den Hochs aus 2007 bestehenden Abwärtstrend gelungen und habe die Notierungen innerhalb eines breiten Trendkanals bis zur letzten Woche zurück an die Jahreshochs aus 2007 um 34,24 US-Dollar wieder aufwärts geführt. Zwar steckt Cisco Systems in diesem Bereich kurzfristig fest, ein nachhaltiger Ausbruch per Wochenschlusskurs dürfte aber weiteres Kurspotenzial freisetzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 28.02.2017)Börsenplätze Cisco Systems-Aktie:Xetra-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:32,25 EUR +0,11% (28.02.2017, 13:04)32,179 EUR -0,57% (28.02.2017, 14:18)NASDAQ-Aktienkurs Cisco Systems-Aktie:34,26 USD -0,17% (27.02.2017, 22:00)