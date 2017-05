Darüber hinaus wären die Analysten der Nord LB schon fast geneigt, nach dem überraschend hohen Wachstumstempo im 1. Quartal von einer willkommenen Entwicklung zu sprechen. Mit Blick auf die Außenhandelsaktivitäten der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft könne außerdem weiterhin von einem dynamischen Wachstumspfad gesprochen werden. Auch wenn die jüngsten offiziellen Angaben der Zollbehörden etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien, stehe für die ersten vier Monate des Jahres im Mittel ein Zuwachs der in US-Dollar denominierten Ausfuhren um 7,6% Y/Y zu Buche. Für das Gesamtjahr 2017 haben die Analysten der Nord LB ihre Prognose entsprechend nach oben angepasst und gehen nun von einem Exportzuwachs von 5,5% aus. Auch mit Blick auf die Einfuhren sei von einer mehr als robusten Dynamik zu sprechen. In den Monaten Januar bis April 2017 hätten die Importe ein Wachstum von durchschnittlich fast 22% Y/Y verzeichnet - im Gesamtjahr 2017 erwarte man nun einen Anstieg um 8,5%.



Die außenwirtschaftliche Strategie Pekings sei zuletzt insbesondere durch ein Projekt mehr oder weniger offensichtlich geworden. So habe Staatspräsident Xi am 14. und 15. Mai zum Belt and Road Forum geladen. Die mit fast 30 Staatschefs sowie Vertretern von IWF, Weltbank und den Vereinten Nationen hochkarätig besetzte Zusammenkunft habe Peking genutzt, um das Großvorhaben One Belt & One Road (OBOR) weiter voranzutreiben. Vor dem Hintergrund der nicht zuletzt von US-Präsident Trump angestoßenen Debatte über die Zukunft des Freihandels ergebe sich für China durchaus eine günstige Gelegenheit, als Advokat für internationale Zusammenarbeitsmodelle aufzutreten. Dieser Faktor dürfte kurzfristig sogar weitaus bedeutender sein, als die Wachstumsimpulse, die sich aus den Projekten im Rahmen der OBOR-Initiativen für die chinesische Volkswirtschaft ergeben würden.



Auch die Zentralbank (PBOC) scheine weiterhin eine Gelegenheit beim Schopfe zu packen. So versuche die PBOC weiterhin, exzessiven Entwicklungen an den Finanzmärkten entgegenzutreten. Dies werde nicht zuletzt durch eine verknappte Liquidität und anziehende Interbankensätze offensichtlich. Viele Marktbeobachter würden diesen Sachverhalt aber auch als mögliches Tailrisiko wahrnehmen. Tatsächlich müsse mit Kollateralschäden an den Finanzmärkten gerechnet werden - sollte es Peking mit dem "Deleveraging" ernst meinen. Gleichwohl würde Peking einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gehen. Der Chinesische Renminbi wird in diesem Umfeld jedoch erneut unter Druck kommen, sodass die Analysten der Nord LB weiterhin von einer Abwertung gegenüber dem US-Dollar ausgehen. (Ausgabe Juni 2017) (25.05.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem mit Blick auf die konjunkturelle Dynamik starken 1. Quartal hat die chinesische Wirtschaftsaktivität im Berichtsmonat April etwas an Schwung verloren, berichten die Analysten der Nord LB.So habe z.B. die Industrieproduktion zuletzt nur noch um 6,5% Y/Y (Vormonat: +7,6% Y/Y) zugelegt. Diese Entwicklung passe zu den zu beobachtenden Rücksetzern bei den einschlägigen Einkaufsmanagerbefragungen. Der "offizielle PMI" für das Verarbeitende Gewerbe, welcher gemeinsam von der nationalen Statistikbehörde Peking sowie der China Federation of Logistics and Purchasing erhoben werde, habe auf 51,2 Punkte nachgegeben (Vormonat: 51,8). Auch der Caixin PMI Manufacturing deute mit einem Rückgang um 0,9 Zähler auf nunmehr 50,3 Punkte im April eine rückläufige Dynamik im chinesischen Industriesektor an. Gleichwohl würden die Analysten der Nord LB davor warnen wollen, diese Angaben zu negativ zu interpretieren. Schließlich würden beide Indikatoren noch im Wachstum andeutenden Bereich - also oberhalb der 50-Punkte-Marke - notieren.