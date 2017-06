Hannover (www.aktiencheck.de) - In der 23. Kalenderwoche werden aus dem Reich der Mitte Zahlen zum Außenhandel gemeldet, so die Analysten der Nord LB.



Die Angaben der chinesischen Zollbehörden stünden auch hierzulande zunehmend im Fokus der Marktteilnehmer. So würden die Ausfuhren wichtige Rückschlüsse auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft erlauben. Die Bonitätsherabstufung durch die Ratingagentur Moody's habe jüngst einmal mehr die hohe Abhängigkeit der chinesischen Wirtschaftsaktivität von staatlichen Stimuli unterstrichen. Nachhaltige Schwächen bei den Exporten wären in diesem Kontext schon als wenig erfreuliches Signal zu werten - insbesondere aufgrund des bisher insgesamt noch verheißungsvollen Starts in das Jahr 2017.



Auch die Importseite sei von hoher Relevanz für die internationalen Marktbeobachter. Schließlich spreche die jüngste Erholung bei den Einfuhren für eine vergleichsweise stabile Binnennachfrage. Auch wenn die Analysten der Nord LB für den Berichtsmonat Mai noch vergleichsweise optimistisch sind, muss bei vielen Importgütern in den darauf folgenden Monaten von einer rückläufigen Wachstumsdynamik ausgegangen werden. Gleichwohl würden sie erwarten, dass das laufende Jahr diesbezüglich spürbar besser abschneiden sollte, als die Jahre 2015 und 2016. (Ausgabe vom 02.06.2017) (05.06.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.