Hannover (www.aktiencheck.de) - Chinas Devisenreserven beenden zunächst ihre Schrumpfkur, so die Analysten der Nord LB.



Der Gesamtwert in US-Dollar übersteige die vor allem psychologisch bedeutende Marke von 3.000 Mrd. Von einer Entspannung könne nach Auffassung der Analysten aber dennoch noch nicht gesprochen werden. Sie würden aber durchaus noch in 2017 mit einem Richtungswechsel in Peking rechnen, was die eigene Wechselkurspolitik anbelange - dies hätte eine deutliche RMB-Abwertung zur Folge. Daneben sollte Peking außerdem die Angemessenheit der Kapitalverkehrskontrollen auch mit Hinsicht negativer Begleiterscheinungen überdenken. (07.03.2017/ac/a/m)





