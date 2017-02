Paris (www.aktiencheck.de) - Aller Anfang ist schwer? Zumindest in China hat die Konjunktur einen guten Start ins Jahr 2017 hingelegt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Zwar werde auch 2017 nicht ausschließlich von eitel Sonnenschein geprägt sein, dafür würden zu viele Wolken den Himmel prägen. So sei gerade aus Richtung des fragilen Immobiliensektors noch der ein oder andere Rückschlag zu erwarten. Zudem deute sich an, dass sich zwar die Großindustrie weiter auf dem Wachstumspfad befinde, sich dies von vielen kleineren Betrieben aber nicht sagen lasse.Dass darüber hinaus die politische Großwetterlage vor dem Hintergrund der neuen Personalie an der Spitze des wichtigen Handelspartners USA so gut wie nicht vorherzusagen sei, dürfte im Laufe des Jahres für mehr Unsicherheit und somit für eine erhöhte Volatilität von Aktienindices wie dem CSI 300 gut sein. Doch im Großen und Ganzen deute zum jetzigen Zeitpunkt einiges darauf hin, dass die Konjunktur in China 2017 zwar vielleicht nicht ganz das Niveau des vergangenen Jahres erreiche - 2016 habe das BIP-Wachstum 6,7 Prozent betragen -, aber dank einzelner solider Bereiche wie etwa des Dienstleistungssektors doch zumindest in dessen Nähe komme. Sich darüber schon jetzt zu beklagen wäre wohl Jammern auf hohem Niveau. (03.02.2017/ac/a/m)