Wien (www.aktiencheck.de) - Trotz vordergründiger Wirtschaftsstabilisierung (Vorlaufindikatoren signalisieren Expansionsphase, stabile Aktivitätsindikatoren, Rebound bei Exporten, Importen und den Inflationsdaten) geht China mit Turbulenzen ins Jahr 2017, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Erste IIF Schätzungen für den Netto-Kapitalabfluss aus China für November würden sich von ca. USD 70 Mrd. (nach offizieller Zahlungsbilanz-Statistik) bis zu 115 Mrd. (mit IIF Korrekturfaktor) belaufen. Diese Zahlen seien vergleichbar mit der kritischen Abwertungsphase in 2015. Die Interventionen der People‘s Bank of China (PBoC) gegen den Abwertungstrend des Chinesischen Yuan dürften sich zuletzt auf ca. USD 45 Mrd. belaufen haben. Zeitgleich hätten Interbankensätze massive Ausschläge gezeigt und bei chinesischen Anleihen sei ein "sell off" zu beobachten gewesen.



Die markanten Ausschläge könnten einerseits als "Trump Faktor" - sprich der Neupreisung der US Wirtschafts- und Zinsaussichten auf den Finanzmärkten - interpretiert werden. Andererseits könne die negative Finanzmarktentwicklung als Konsequenz der internen Ungleichgewichte gesehen werden. Während ersterer Einflussfaktor allmählich in den Hintergrund treten sollte, würden die Themen in China (Verschuldung, Immobilienmarkt, Restrukturierung) trotz scheinbarer Wirtschaftsstabilisierung auch im kommenden Kalenderjahr die Risikofaktoren für die chinesische Wirtschaft und daher auf der Beobachtungsliste der internationalen Anleger bleiben. (23.12.2016/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.