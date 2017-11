Der stärkere Anstieg des Konsums gegenüber den Investitionen spiegle den angestrebten Umbau der Volkswirtschaft zu einem stärker auf den Binnenkonsum orientierten Wachstumsmodell hin wider. Dies schlage sich auch im Außenhandel nieder. So seien die Importe im Oktober mit 17,2% Y/Y deutlich stärker gestiegen als die Exporte (6,9%), wenngleich von einem deutlich niedrigerem Niveau, sodass der Handelsüberschuss weiterhin sehr positiv ausfalle. Dies sei neben dem Umgang mit Nordkorea beherrschendes Thema beim Besuch von Donald Trump in China. Auf dem anschließenden APEC-Gipfel habe Staatspräsident Xi Jinping nach Trumps erneuter Absage an multilaterale Vereinbarungen das umfassende Freihandelsabkommen RCEP mit den ASEAN-Staaten, Indien, Japan und weiterer pazifischer Staaten vorangetrieben. China versuche somit die Lücke zu schließen, die die USA hinterlassen würden.



Die Stabilisierung des Finanzsektors sowie der Abbau der immensen Verschuldung - insbesondere der staatseigenen Betriebe bei gleichzeitiger Erfüllung der selbstgesteckten Wachstumsziele zum 100-jährigen Parteijubiläum 2021 - bleibe der Lackmustest, dem sich die chinesischen Machthaber in Peking gegenüber sehen würden. Strengere geldpolitische Rahmenbedingungen sollten dazu beitragen, Überkapazitäten und den hohen Verschuldungsgrad im Reich der Mitte zu reduzieren. Erst kürzlich hätten verschiedene Aufsichtsbehörden strengere Regularien zum Umgang mit den besonders rasant angestiegenen und risikobehafteten Vermögensprodukten erlassen. Diesbezüglich konnten bereits Erfolge erzielt werden: Seit dem Höchststand im April sei das Volumen dieser Assetklasse, in der viele ausstehende Kredite gebündelt worden seien, leicht rückläufig.



Weitere restriktivere Maßnahmen zur Liquiditätssteuerung und regulatorische Anpassungen durch die PBoC würden möglich erscheinen, die Analysten würden im aktuellen Umfeld aber keine Erhöhung des Leitzinssatzes erwarten. Die für Oktober vermeldete Inflationsrate in Höhe von 1,9% gegenüber dem Vorjahr sorge auch für wenig Handlungsdruck an der Zinsfront. Eine zu starke Einschränkung der Kreditvergabe könnte allerdings die Wirtschaftsaktivität hemmen.



Die Oktoberdaten würden folglich auch auf die von den Analysten erwartete konjunkturelle Verlangsamung im vierten Quartal hindeuten. Um sicherzustellen, dass Gelder im Inland investiert würden und zu große Kapitalabflüsse zu vermeiden, würden darüber hinaus die Kapitalverkehrskontrollen auf absehbare Zeit bestehen bleiben. Die Analysten würden mit etwas geringeren Wachstumsraten für die kommenden Quartale rechnen, wenngleich ein Abrutschen unter die Marke von 6,0% nicht zu erwarten sei. (Ausgabe Dezember 2017) (27.11.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem die chinesische Volkswirtschaft in den Sommermonaten überraschend stark mit 6,8% Y/Y gewachsen war, sind die bisher veröffentlichen Zahlen zur Wirtschaftsleistung im vierten Quartal tendenziell als enttäuschend zu bewerten, so die Analysten der Nord LB.Während der etwas geringere Anstieg der Anlageinvestitionen in Höhe von 7,3% Y/Y antizipiert worden sei (September: 7,5%), seien die Industrieproduktion und insbesondere die Einzelhandelsumsätze doch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der PMI Manufacturing Einkaufsmanagerindex habe für Oktober beim Industrieoutput bereits einen Wachstumsrückgang von +6,6% Y/Y im September auf nunmehr +6,2% angedeutet. Die Einzelhandelsumsätze seien um 10,0% Y/Y gestiegen, erwartet worden seien 10,5%. Um eine übermäßige Verschuldung der privaten Haushalte zu vermeiden, sollten jedoch langfristig die Löhne in einem ähnlichen Tempo zulegen.