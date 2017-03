Für den Wechselkurs sei eine weitere Liberalisierung in Aussicht gestellt worden, was angesichts der anhaltenden Kapitalabflüsse für eine weitere Abwertung spreche. Die Rolle als Kämpfer für den Freihandel habe Xi Jinping nach seiner viel beachteten Rede auf dem Weltwirtschaftsforum allerdings nicht mehr überzeugend spielen können. Stattdessen zeige sich die Regierung entschlossen, zur Erreichung politischer Ziele auch Wirtschaftssanktionen gegen andere Länder zu verhängen. So seien Tourismusunternehmen angewiesen worden, bis auf weiteres alle keine Gruppenreisen nach Südkorea mehr anzubieten. China reagiere damit auf die geplante Stationierung des Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea. Dieses solle sich zwar gegen den Nachbarn Nordkorea richten, doch China sehe seine Sicherheitsinteressen dadurch bedroht.



Die Regierung habe als mittelfristiges Wachstumsziel für die Jahre bis 2020 eine Rate von 6,5% festgelegt. Sie dürfte alles daran setzen, dass dieser Wert nicht deutlich unterschritten werde, was für Wachstumsraten oberhalb von 6% spreche. Obwohl die Infrastrukturinvestitionen noch immer einen wichtigen Beitrag zur Stützung der Konjunktur liefern würden, komme der angestrebte Umbau der Wirtschaft voran: Der Dienstleistungssektor steuere mittlerweile über 50% zur Wirtschaftsleistung bei. Die hohe Verschuldung des Unternehmenssektors schüre zwar Sorgen um die Stabilität des Finanzsystems. Solange aber die Verschuldung überwiegend in Inlandswährung erfolge, könne die Notenbank das Finanzsystem stabilisieren und werde dies auch tun.



Anhaltende Kapitalabflüsse würden für Abwertungsdruck auf den Renminbi sorgen, dem die Zentralbank durch Einsatz ihrer Währungsreserven und der Verschärfung von Kapitalverkehrskontrollen entgegenwirke. Das Ziel der Internationalisierung des Renminbis trete bis auf weiteres hinter das Stabilitätsziel zurück. Mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump steige das Risiko einer protektionistischen Politik, von der China besonders negativ betroffen wäre. Zudem habe der neue US-Außenminister die Gebietsansprüche Chinas im Südchinesischen Meer als ungerechtfertigt bezeichnet. Territoriale Fragen, zu denen auch die Taiwan-Frage gehöre, hätten für die chinesische Führung allerdings höchste Priorität. Sie würden das Risiko eines tiefen diplomatischen Zerwürfnisses mit den USA mit entsprechenden Risiken für die Handelsbeziehungen bergen.



Der massive Anstieg der Unternehmensverschuldung bei gleichzeitiger Abschwächung des Wirtschaftswachstums führe zu anhaltenden Sorgen bei Investoren und Ratingagenturen. Ratings von Aa3 (Moody’s), AA- (S&P) und A+ (Fitch) würden aber zeigen, dass das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit Chinas sehr hoch sei. Sollte die neue US-Regierung ihre Ankündigungen wahrmachen, würden ein Handelskonflikt und schwere diplomatische Spannungen zwischen den beiden Großmächten drohen. (09.03.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der Sitzung des Nationalen Volkskongresses hat die chinesische Führung nur geringfügige Kurskorrekturen vorgenommen, so die Analysten der DekaBank.So sei das Ziel für das Wirtschaftswachstum zwar auf "rund 6,5%" reduziert worden (für 2016 habe ein Zielband von 6,5% bis 7% gegolten), doch es sei gleichzeitig das Bestreben geäußert worden, diese Marke zu übertreffen. Der gute Start der Wirtschaft in das neue Jahr lasse dieses Ziel als erreichbar erscheinen. Das Geldmengenwachstumsziel sei von 13% im Vorjahr auf 12% gesenkt worden. Doch die Geldmenge sei 2016 nur um 11,3% gewachsen, sodass das neue Ziel keine wirkliche geldpolitische Straffung bedeute. Die Überkapazitäten in der Kohle- und Stahlindustrie sollten weiter abgebaut werden. Auch der Wohnraumüberhang in kleineren bis mittelgroßen Städten solle reduziert werden, was dafür spreche, dass die Neubauaktivität stärker auf die größeren Städte konzentriert werden solle, wo die Preise besonders stark gestiegen seien.