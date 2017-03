Viel bedeutender als die quantitativen Vorgaben für die volkswirtschaftlichen Indikatoren dürften in diesem Jahr Hinweise mit Blick auf den geplanten Umgang mit den pressierlichen Herausforderungen sein. Xi Jinpings "supply side reform", die mit einem Kapazitätsabbau sowie einer Reorganisierung der Staatsbetriebe einhergehen müsse, dürfte hier erneut zum Thema werden. Auch auf Basis der Erfahrungen der vergangenen Jahre dürften die Erwartungen nicht zu hoch angesetzt werden. Allein aufgrund des bevorstehenden 19. Parteikongresses dürfte Peking bei vielen Vorgaben partielle Aufweichungen zulassen, um das Wachstumstempo hoch zu halten.



Die Entwicklungen am Finanzmarkt würden von herausragender Bedeutung für den Verlauf des langfristigen Wachstumspfads bleiben. Derzeit scheinen die Regulatoren hier eine der gravierendsten Weichenfehlstellungen korrigieren zu wollen: Das (blinde) Vertrauen der Anleger in die implizite Staatshaftung, so die Analysten der Nord LB.



Nach Berichten von Bloomberg werde derzeit behördenübergreifend an neuen Vorgaben für Asset Management-Produkte gearbeitet. Die Anlageklasse schließe auch das rasant gewachsene Segment der Wealth Management Products ein, die für den Bankensektor zu einer immer bedeutenderen Refinanzierungsquelle geworden seien. Wahrscheinlich würden sich strengere Vorgaben bzw. der explizite Hinweis darauf, dass keine staatlichen Garantien vorlägen, nur auf neu aufgelegte Produkte beziehen. Der Vorteil wäre hier, dass sich das Potenzial für Panikreaktionen an den Finanzmärkten reduziere. Gleichwohl fehle damit der Durchgriff auf die bereits am Markt befindlichen Titel. In Summe dürfe von einem ambitionierten Vorhaben gesprochen werden. Wie ernst Peking es mit dem No-Bailout meine, werde sich erst noch unter Beweis stellen müssen.



Pekings Wechselkurspolitik gebe weiter Rätsel auf. Nachdem vor einigen Wochen erneut die Preisdifferenz zwischen Onshore- und Offshore-RMB (Renminbi) im Fokus gestanden habe, stelle sich nunmehr die Frage nach dem Fortgang der RMB-Internationalisierung. Die Eingriffe in die Freizügigkeit grenzüberschreitender Finanztransaktionen, die Peking jüngst auf den Weg gebracht habe, seien nur ein Beispiel dafür, dass der Internationalisierungsprozess weitgehend ins Stocken geraten sei. Zwar bleiben die Analysten der Nord LB bei der Auffassung, dass Peking den Öffnungsprozess nicht ad acta gelegt hat, allerdings sollten sich die Marktteilnehmer insbesondere für 2017 darauf einstellen, dass keine neuen Meilensteine erreicht werden. (Ausgabe vom 24.02.2017) (02.03.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am 5. März startet in China die Plenarsitzung des Nationalen Volkskongresses, berichten die Analysten der Nord LB.Obwohl die generalstabsmäßig durchgeplante Zusammenkunft nicht als Garant für Überraschungen gelte, sollte die Bedeutung nicht unterschätzt werden. So dürften es erneut die Zwischentöne sein, die Aufschluss über die Agenda der Zentralregierung geben sollten. Das öffentliche Interesse werde sich hier insbesondere auf das BIP-Wachstumsziel für 2017 konzentrieren - Peking dürfte "um die 6,5%" abzielen. Auch wenn Präsident Xi Jinping kürzlich darauf hingewiesen habe, dass zum Wohl der Nachhaltigkeit auch ein geringeres Expansionstempo tolerierbar sei, rechne man noch nicht mit dem "mutigen" Schritt einer deutlicheren Herabsetzung auf beispielsweise "6,0% bis 6,5%"; vielmehr wäre das ein Thema für den 19. Parteikongress im Herbst, bei dem Xi seine Machtbasis weiter stärken wolle. Für 2017 würden die Analysten der Nord LB unabhängig von der Zielvorgabe mit einem BIP-Zuwachs von 6,4% ausgehen. Bei den übrigen Vorgaben (z.B. beim Inflationsziel) rechne man allenfalls mit Feinadjustierungen.