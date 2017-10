Auf dem 19. Parteikongress habe der chinesische Staatspräsident Xi Jinping erwartungsgemäß seine Machtbasis ausbauen können. Tatsächlich dürfte die Aufnahme seiner politischen Ideologie zum "Sozialismus mit chinesischen Charakteristika für eine neue Ära" in die Leitprinzipien der Kommunistischen Partei (KP) nicht nur symbolischen Charakter haben. So sei Xi nunmehr mit seinen Vorgängern Mao Zedong und Deng Xiaoping in einem Atemzug zu nennen. Die politische Stärke, mit der der Staatspräsident in eine weitere fünfjährige Amtszeit gehe, dürfte Xi auch gestalterisch nutzen. Gleichwohl sei nicht unbedingt mit einem übermäßig ausgeprägten Reformeifer zu rechnen. Zwar dürfte der Parteivorsitzende sich zu einschneidenden Maßnahmen durchringen können. Allerdings sollte im Zentrum des Handelns eher die Zementierung des Macht- und Steuerungsanspruchs der Partei stehen.



Insofern müssten weitere Liberalisierungen und Öffnungen eher als Mittel zum Zweck angesehen werden. Darüber hinaus dürfte Xi auch nach Auffassung der Analysten den Weg präferieren, dem Öffentlichen Sektor einen stärkeren Einfluss zu verschaffen. Immerhin fokussiere die KP nunmehr auch gemäß den offiziellen Parteistatuten zusätzlich auf qualitative Zielvorgaben und wende sich damit etwas mehr von den quantitativen BIP-Wachstumszielen ab.



Auch wenn Ziele wie Nachhaltigkeit und Lebensqualität zunehmend an Raum gewinnen würden, sollte mit Blick auf die volkswirtschaftliche Entwicklung dem Erreichen einer Verdopplung der Wirtschaftsleistung bzw. der Einkommen im Zeitraum 2010 bis 2020 die höchste Priorität eingeräumt werden. Insofern sei schon fast davon auszugehen, dass die chinesischen Entscheidungsträger mittel- bis langfristig bemüht sein würden, einen Einbruch der Wirtschaftsaktivität abzuwenden. Ein nachhaltiges Abrutschen der realen BIP-Wachstumsrate auf unter 6,0% würden die Analysten der Nord LB daher für die kommenden Jahre als sehr unwahrscheinlich erachten.



Auf kurze Sicht rechnen die Analysten der Nord LB für das 4. Quartal 2017 jedoch durchaus mit einem dezenten Rücksetzer in Bezug auf die Wirtschaftsaktivität. So dürften die Entscheidungsträger der PBOC ihren vergleichsweise restriktiven geldpolitischen Kurs fortsetzen und der Kampf gegen die Überkapazitäten im Reich der Mitte sollte zunehmend Raum greifen. Insofern würden die Analysten mit einer anhaltend seichten Investitionstätigkeit der chinesischen Unternehmen rechnen. Darüber hinaus würden die kritischen Worte Xi Jinpings mit Blick auf die Entwicklungen an den chinesischen Immobilienmärkten ein weniger günstiges Umfeld für diesen im Reich der Mitte bedeutenden Wirtschaftszweig andeuten. (Ausgabe November 2017) (31.10.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf die chinesische Wirtschaftsleistung konnte auch im 3. Quartal ein überraschend hohes Expansionstempo gemeldet werden, so die Analysten der Nord LB.Der offiziellen Statistik folgend habe das BIP in den Monaten Juli bis September um 6,8% Y/Y zugelegt. Gestützt hätten insbesondere der private Konsum und die Nachfrage aus dem Ausland. Die Binnendynamik sei demnach auch von steigenden Einkommen getragen worden. Bemerkenswert sei in diesem Zusammenhang, dass es hier sowohl im urbanen als auch im ländlichen Raum zu signifikanten Zuwächsen gekommen sei. Durch eine gewisse Schwäche hätten sich zuletzt jedoch die Investitionen ausgezeichnet. Tatsächlich sei der Rückgang der Dynamik auch auf einen Politikwechsel zurückzuführen. So nehme Pekings Kampf gegen Überkapazitäten Fahrt auf. Zudem würden höhere Umweltauflagen in einigen Branchen hemmen.