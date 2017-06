Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem der CFLP PMI Manufacturing am gestrigen Mittwoch ganz klar Stabilität angezeigt hatte, kam es beim "inoffziellen" Caxin PMI heute früh zu einer negativen Überraschung, so die Analysten der Nord LB.



Der Index deute erstmals seit Juni 2016 in Richtung einer nachlassenden Dynamik im Verarbeitenden Gewerbe. Zwar dürften die Angaben - allein aufgrund der vergleichsweise kleinen Stichprobengröße - nicht überbewertet werden. Dennoch passe das von den befragten Einkaufsmanagern gezeichnete Bild zu der auch von uns erwarteten dezenten, aber stetigen Wachstumsverlangsamung. Dass Peking aber hierbei keineswegs bereit sei, die Zügel aus der Hand zu geben, würden nicht zuletzt die jüngsten Hilfestellungen am Devisenmarkt beweisen. Für die kommenden Wochen und Monate müssen wir uns aber dennoch auf weitere Dämpfer bei den Konjunkturindikatoren aus dem Reich der Mitte einstellen, so die Analysten der Nord LB. (01.06.2017/ac/a/m)







