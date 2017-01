Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Produzentenpreisindex im Reich der Mitte zog im Berichtsmonat Dezember so stark an wie seit mehr als fünf Jahren nicht mehr, berichten die Analysten der Nord LB.



Insgesamt sei diese Entwicklung zu begrüßen. So lange signifikante Preisüberwälzungsspielräume bestünden, sei von einer gewissen Entlastung für die schuldengeplagten chinesischen Unternehmen auszugehen. Sorgen in Bezug auf von der chinesischen Volkswirtschaft ausgehende Deflationsgefahren dürften nunmehr verblasst sein. Geldpolitischen Anpassungsbedarf sehen die Analysten der Nord LB nicht, würden aber dazu anmahnen, weiter beherzt gegen Überkapazitäten vorzugehen. (10.01.2017/ac/a/m)







