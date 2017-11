Allgemein sei nach dem Parteitag mit einer geringeren Dynamik gerechnet worden, da die Staatsführung die Themen Umweltverschmutzung, Wealth Management Produkts respektive Schattenbanken sowie Verschuldung nun verstärkt angehe.



Ebenfalls erfreulich sei, dass die Subindices für den Output sowie für die Auftragseingänge deutlich um 0,9 sowie 0,7 Prozentpunkte gestiegen seien. Das bedeute, dass die Wachstumsperspektiven nicht allzu düster seien.



Der Volksrepublik dürfte dabei auch die globale Konjunktur zugutekommen, die die Folgen der internen Strukturveränderungen abfedere.



Die positive Stimmung der Einkaufsmanager habe sich nicht auf die asiatischen Aktienmärkte übertragen. Hier habe die Verkaufsstimmung bei Technologieaktien dominiert, die sich gestern schon im amerikanischen Nasdaq abgezeichnet habe.



Hannover (www.aktiencheck.de) - Der offizielle chinesische Einkaufsmanagerindex, der CFPL PMI, hat für den Berichtsmonat November eine dicke Überraschung in petto, so die Analysten der Nord LB.Die Stimmung habe sich nicht wie erwartet verschlechtert, sondern verbessert - wenn auch nicht um einen besonders großen Betrag. Besonders erfreulich sei, dass vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen eine deutliche Stimmungsaufhellung gegenüber dem Oktober hätten verzeichnen können. Der Subindex für die kleinen Unternehmen sei gar um 0,8 Prozentpunkte gestiegen. Der Index für die mittleren Unternehmen notiere nun oberhalb der magischen 50 Indexzähler und der für die kleinen sei nicht mehr weit davon entfernt.Dass der Index insbesondere sowohl für die kleinen als auch mittleren Unternehmen zugelegt habe, zeige, dass sich nun das Wachstum tatsächlich in Richtung mehr Qualität entwickle. Im Vorfeld des Parteitags seien vor allem die großen Staatsbetriebe die Tempogeber gewesen. In der Konsequenz dürfte nun der "inoffizielle" Caixin PMI, der morgen veröffentlicht werde, deutlicher zulegen, zumal er den Fokus weniger auf den großen Betrieben habe als der CFPL.