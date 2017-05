Hannover (www.aktiencheck.de) - Der chinesische CFLP PMI Manufacturing signalisiert im Berichtsmonat Mai insgesamt eine gewisse Stabilität im Industriesektor der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft, so die Analysten der NORD LB.



Gleichwohl würden insbesondere die Output-Komponenten und die Preisindices für ein Ende des Booms in einigen Wirtschaftsbereichen sprechen. Durchaus als erfreulich würden die Analysten die Stimmungsaufhellung bei den mittelgroßen und kleinen Betrieben einstufen. In den kommenden Wochen und Monaten müsse aber mit einer Wachstumsverlangsamung gerechnet werden - dafür würden nicht zuletzt geringere Aktivitäten im Bausektor und Pekings Kampf gegen den den Schuldenberg sprechen. (31.05.2017/ac/a/m)





