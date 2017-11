NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

116,34 USD -0,09% (29.11.2017, 15:59)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (29.11.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktie: Long-Positionen stark favorisiert - ChartanalyseBereits über mehrere Wochen hinweg konsolidiert das Wertpapier des Ölkonzerns Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) innerhalb einer Handelsspanne von gut acht US-Dollar seitwärts, lässt aber eindeutige Rückschlüsse auf eine baldige Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung zu, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Trendverlauf habe im August 2015 wieder zur Oberseite gewechselt und habe es erlaubt zunächst bis in den Bereich von 100,00 US-Dollar vorzudringen. Anschließend aber habe sich die Kursdynamik merklich abgeschwächt, sodass bis Mitte Oktober ein Kurszuwachs auf nur noch 120,89 US-Dollar gelungen sei. Dieses Niveau sei zuvor Ende 2016 erfolglos getestet worden und führe anschließend in eine kurzfristige Korrektur. Das jetzige Bild zeige sich nicht zuletzt wegen eines klaren Dreiecks jedoch sehr viel aussagekräftiger. Denn eine derartige Formation gelte in der Charttechnik sehr häufig als Trendfortsetzungsmuster und könnte sogar noch diese Woche zur Oberseite dynamisch aufgelöst werden. Long-Positionen würden daher stark favorisiert und könnten auf kurzfristiger Basis gesetzt werden.Ausgehend von einem nachhaltigen Anstieg zumindest über das Niveau von 117,00 US-Dollar, sollten rasch Kursgewinne bis an die Jahreshochs von 120,89 US-Dollar folgen. Gelingt es anschließend auch dieses Widerstandsband mindestens per Wochenschlusskurs zu knacken, dürfte es weiter an die Verlaufshochs aus 2013 bei 127,83 US-Dollar rauf gehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 29.11.2017)Xetra-Aktienkurs Chevron-Aktie:98,26 EUR +0,37% (29.11.2017, 14:07)