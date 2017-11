Tradegate-Aktienkurs Chevron-Aktie:

98,701 EUR -0,26% (03.11.2017, 12:44)



NYSE-Aktienkurs Chevron-Aktie:

115,33 USD -0,49% (02.11.2017, 21:00)



ISIN Chevron-Aktie:

US1667641005



WKN Chevron-Aktie:

852552



Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CHV



NYSE Ticker-Symbol Chevron-Aktie:

CVX



Kurzprofil Chevron Corp.:



Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ist eines der größten Energiekonzerne und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist Chevron in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Chevron agiert dabei vor allem auf dem US-amerikanischen Markt. (03.11.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Chevron-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des US-Energiekonzerns Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX).Der bereinigte Nettogewinn des Q3/2017 (1.497 Mio. USD) sei (wegen den Abschreibungen und sog. Timing-Effekten) hinter der optimistischen Analystenerwartung (1.950 Mio. USD; Marktkonsens: 1.866 Mio. USD) zurückgeblieben. Die Q3-Dividende habe hingegen mit 1,08 USD/Aktie der Analysenprognose entsprochen. Erstmals seit dem Q4/2012 habe der freie Cashflow vor Desinvestitionen die Dividende, wenn auch nur knapp gedeckt.Die Investitions-Guidance für 2017 sei erneut gesenkt worden, während der Ausblick für die Öl- und Gasproduktion (vor Desinvestitionen) angehoben worden sei (+6% bis +8% (zuvor: +4% bis +9%) y/y; zudem Belastungseffekt der Desinvestitionen reduziert). Die Unternehmensleitung habe erneut betont, dass die oberste Priorität auf der Dividende (stabil bzw. steigend) liege. Der Ölmarkt bewege sich langsam, aber stetig in Richtung seines Gleichgewichts.Bei einer Dividendenrendite von 3,8% (2018e) lautet das Rating für die Chevron-Aktie nach wie vor "kaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 124 USD auf 133 USD erhöht. (Analyse vom 03.11.2017)Xetra-Aktienkurs Chevron-Aktie:98,75 EUR -0,22% (03.11.2017, 12:03)