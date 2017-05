Tradegate-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Alexion Pharmaceuticals Inc.:



Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN) ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Cheshire (US-Bundesstaat Connecticut), das nach Medikamenten für extrem seltene Krankheiten forscht. Das Unternehmen ist spezialisiert auf sehr individuelle und kostspielige Forschungen.

New York (www.aktiencheck.de) - Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Matthew Harrison von Morgan Stanley:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analyst Matthew Harrison von Morgan Stanley nunmehr zu einer Übergewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Alexion Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US0153511094, WKN: 899527, Ticker-Symbol: AXP, NASDAQ Ticker-Symbol: ALXN).Das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktien von Alexion Pharmaceuticals Inc. sehe mittlerweile sehr attraktiv aus. Die Analysten von Morgan Stanley sind der Ansicht, dass Investoren das Potenzial von ALXN-1210 übersehen und zu pessimistische Annahmen bezüglich Soliris treffen würden.Analyst Matthew Harrison glaubt, dass der neue CEO Hantson Fortschritte bei der Refokussierung von Alexion Pharmaceuticals mache. Eine strategische Überprüfung sollte den Aktienkurs in die Höhe treiben können.Die Aktienanalysten von Morgan Stanley stufen in ihrer Alexion Pharmaceuticals-Aktienanalyse den Titel von "equal-weight" auf "overweight" hoch, halten aber am Kursziel von 138,00 USD fest.Xetra-Aktienkurs Alexion Pharmaceuticals-Aktie:86,80 EUR -4,29% (26.05.2017, 16:17)