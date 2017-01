Tradegate-Aktienkurs Celgene-Aktie:

111,77 Euro -0,25% (06.01.2017, 13:56)



Nasdaq-Aktienkurs Celgene-Aktie:

USD 119,37 +0,51% (06.01.2017, 15:52)



ISIN Celgene-Aktie:

US1510201049



WKN Celgene-Aktie:

881244



Ticker Symbol Celgene-Aktie Deutschland:

CG3



Ticker Symbol Celgene-Aktie Nasdaq:

CELG



Kurzprofil Celgene Corp.:



Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin.

(06.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von Analyst Brian Abrahams von Jefferies & Co:Aktienanalyst Brian Abrahams vom Investmenthaus Jefferies & Co bekräftigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG).Im Rahmen einer Branchenstudie zum Biotechsektor sprechen die Analysten von Jefferies & Co davon, dass die grundlegende Wissenschaft so stark immer sei. Das regulatorische Umfeld bleibe positiv. Innovative Produkte könnten eine Preismacht entfalten. Allerdings sei es auch klar, das Biotechunternehmen neue Wachstumspfade benötigen würden, um wieder mit den früheren Bewertungsaufschlägen im Vergleich zum Gesamtmarkt gehandelt werden zu können.Die Aktien von Celgene Corp. würden weiterhin zu den Anlagefavoriten zählen. Für den Titel würden das überlegene Wachstum, das starke MM-Geschäft, Pipeline-Möglichkeiten und kurzfristige Katalysatoren sprechen.Die Aktienanalysten von Jefferies & Co halten in ihrer Celgene-Aktienanalyse am Votum "buy" fest.Xetra-Aktienkurs Celgene-Aktie:113,60 Euro +2,34% (06.01.2017, 15:31)