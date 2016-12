Tradegate-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:

Kurzprofil Carl Zeiss Meditec AG:



Die im TecDAX der deutschen Börse gelistete Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) ist einer der weltweit führenden Medizintechnikanbieter. Das Unternehmen liefert innovative Technologien und applikationsorientierte Lösungen, die es den Ärzten ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Patienten zu verbessern. Zur Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten bietet das Unternehmen Komplettlösungen, einschließlich Implantaten und Verbrauchsgütern. In der Mikrochirurgie stellt das Unternehmen innovative Visualisierungslösungen bereit. Abgerundet wird das Medizintechnik-Portfolio der Carl Zeiss Meditec AG durch viel versprechende Zukunftstechnologien wie die intraoperative Strahlentherapie. Mit rund 2.900 Mitarbeitern erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2014/15 (30. September) einen Umsatz von 1.040 Millionen Euro.



Hauptsitz der Carl Zeiss Meditec Gruppe ist Jena, Deutschland. Neben weiteren Niederlassungen in Deutschland ist das Unternehmen mit über 50 Prozent seiner Mitarbeiter an Standorten in USA, Japan sowie Spanien und Frankreich vertreten. Das Center for Application & Research India (CARIn) in Bangalore, Indien, und das ZEISS Innovations Center for Research and Development in Shanghai, China, stärken die Präsenz in diesen schnell wachsenden Ländern. Etwa 35 Prozent der Carl Zeiss Meditec AG-Anteile befinden sich im Streubesitz. Die übrigen rund 65 Prozent werden von der Carl Zeiss AG, einer weltweit führenden Unternehmensgruppe der optischen und optoelektronischen Industrie, gehalten. (22.12.2016/ac/a/t)

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Carl Zeiss Meditec-Aktienanalyse von "Zertifikate Journal":Die Experten von "Zertifikate Journal" nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Medizintechnikanbieters Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704, WKN: 531370, Ticker-Symbol: AFX, Nasdaq OTC-Symbol: CZMWF) unter die Lupe.Carl Zeiss Meditec habe einen satten Gewinnsprung hingelegt. Unterm Strich habe der TecDAX-Konzern im Geschäftsjahr 2015/16 knapp 100 Mio. Euro verdient - und damit gut 52 Prozent mehr als vor einem Jahr. Neben der operativen Entwicklung - das EBIT habe sich um 18 Prozent verbessert - habe dies auch daran gelegen, dass im Vergleich zu 2014/15 eine Sonderbelastung weggefallen sei. Aber auch umsatzseitig gebe es wenig zu mäkeln: Die Erlöse seien um 4,6 Prozent auf rund 1,1 Mrd. Euro geklettert.Vor allem in Asien sei Carl Zeiss Meditec gut im Geschäft. Hier hätten die Einnahmen um 19,5 Prozent auf 381,7 Mio. Euro angezogen. In den USA dagegen seien die Umsätze um 2,2 Prozent zurückgegangen. Dort kämpfe der Konzern mit dem anhaltend hohen Wettbewerbsdruck. Vorstandschef Ludwin Monz habe sich dennoch zufrieden gezeigt: Insbesondere in der Ophthalmologie hätten wir weitere Marktanteile hinzugewinnen können, so der Manager. Positiv sehe er auch die Entwicklung der fallzahlenabhängigen Umsätze. Bereits 32 Prozent des Geschäfts seien auf Verbrauchsmaterialien für die Katarakt- und Refraktivchirurgie sowie auf andere wiederkehrende Einnahmequellen entfallen.Für das Geschäftsjahr 2016/17 wolle Carl Zeiss Meditec erneut mindestens im gleichen Maße wie der zugrundeliegende Markt wachsen. Die EBIT-Marge solle sich dabei weiterhin innerhalb der auch mittelfristig gültigen Prognosebandbreite von 13 bis 15 Prozent bewegen. So etwas höre die Börse natürlich gerne. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie habe deutlich zulegen können und nehme damit wieder einmal die obere Begrenzung des seit Monaten gültigen Seitwärtstrends ins Visier, so die Experten von "Zertifikate Journal" in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 50 vom 22.12.2016)Xetra-Aktienkurs Carl Zeiss Meditec-Aktie:34,35 EUR -0,22% (22.12.2016, 11:41)