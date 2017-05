ISIN Capital Stage-Aktie:

DE0006095003



WKN Capital Stage-Aktie: 609500

609500



Ticker-Symbol Capital Stage-Aktie: CAP

CAP



Kurzprofil Capital Stage AG:



Seit 2009 hat die Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien mit einer Kapazität von über 480 MW erworben. Capital Stage ist damit Deutschlands größter unabhängiger Solarparkbetreiber. Die Solar- und Windparks erwirtschaften attraktive Renditen und kontinuierliche Erträge bei gleichzeitig moderaten Risiken.



Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert. Im März 2014 wurden die Aktien der Capital Stage AG in den Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse aufgenommen.



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Capital Stage-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solar- und Windparkbetreibers Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) unter die Lupe.Capital Stage sehe sich voll im Plan. Das Unternehmen habe im ersten Quartal, auch dank der Übernahme des Konkurrenten CHORUS, den Umsatz um 88% auf 42 Mio. Euro steigern können. EBITDA und EBIT hätten überproportional zugelegt und zwar um 99% resp. 144% auf 31 und 14 Mio. Euro. Die Jahresziele, die u.a. ein EBITDA von mehr als 150 Mio. Euro und ein EBIT von über 90 Mio. Euro vorsehen würden, seien im Anschluss bekräftigt worden. Im Vorfeld habe der Konzern auch die Besetzung des vakanten CEO-Postens vermelden können, mit dem ehemaligen E.ON-Energie-Vorstand Dr. Dierk Paskert sei ein renommierter Branchenexperte gewonnen worden.Die Aktie habe auf die Zahlen positiv reagiert, habe zuvor aber einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das dürfte auch an dem Kauf eines Windparks in Dänemark für 19 Mio. Euro liegen. Damit sei das 9,5-fache des Jahresumsatzes bezahlt worden, der Konzern selbst werde nur mit dem 3,5-fachen Umsatz bewertet. Mit anderen Worten: Der weitere Ausbau des Portfolios sei teuer und verwässere tendenziell den Bestand. Das scheine aktuell wie ein Deckel für die Capital Stage-Aktie zu wirken. Aufgrund der Underperformance haben wir uns daher für einen Verkauf des Wertes entschieden, unter dem Strich bleibt eine ordentliche Rendite von 14%, so die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 20 vom 27.05.2017)XETRA-Aktienkurs Capital Stage-Aktie:6,091 EUR -0,25% (29.05.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Capital Stage-Aktie:6,17 EUR +0,50% (29.05.2017, 21:45)