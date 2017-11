Tradegate-Aktienkurs Capital Stage-Aktie:

Kurzprofil Capital Stage AG:



Seit 2009 hat die Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien mit einer Kapazität von über 480 MW erworben. Capital Stage ist damit Deutschlands größter unabhängiger Solarparkbetreiber. Die Solar- und Windparks erwirtschaften attraktive Renditen und kontinuierliche Erträge bei gleichzeitig moderaten Risiken.



Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert. Im März 2014 wurden die Aktien der Capital Stage AG in den Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse aufgenommen.



Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com.







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Capital Stage AG wieder:

Die Leerverkäufer von OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED haben ihr Short-Engagement in den Aktien der Capital Stage AG (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) weiter ausgebaut.

Die Finanzprofis von OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED mit Sitz in London haben am 02.11.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Capital Stage AG-Aktien von 0,93% auf 1,01% angehoben.

1,01% OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED (02.11.2017)
0,90% Highbridge Capital Management, LLC (21.09.2017)