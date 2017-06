Linz (www.aktiencheck.de) - Gestern erreichte die Tschechische Krone (CZK) den höchsten Wert gegenüber dem Euro seit November 2013, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



EUR/CZK sei auf knapp 26,32 gefallen. Investoren, die vor dem Fallen des Kurses unter 27,00 spekulativ CZK gekauft hätten, könnten nun ihre Positionen mit Gewinn schließen. Viele würden aber noch auf eine weitere CZK-Aufwertung warten. Wie das tschechische Finanzministerium am Mittwoch bekannt gegeben habe, sei im April der Anteil der von Ausländern gehaltenen Staatsanleihen von 47,3% auf 45,4% geschrumpft. Auch wenn sich dieser Trend im Mai fortgesetzt hätte, würden die spekulativen CZK-Long-Positionen groß bleiben. Das Abbauen dieser könnte den langfristigen Abwärtstrend in EUR/CZK in den nächsten Monaten kurzfristig umkehren. Per Ende 2017 erwarten wir EUR/CZK auf dem heutigen Niveau um 26,40, so die Oberbank. (02.06.2017/ac/a/m)





