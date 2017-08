Tradegate-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:

Kurzprofil CTS EVENTIM AG & Co. KGaA:



Die im MDAX notierte CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD) ist Europas Marktführer im Ticketing und in 23 Ländern aktiv. Über die Systeme der EVENTIM-Gruppe werden jährlich europaweit insgesamt über 100 Mio. Veranstaltungstickets für mehr als 200.000 Events vermarktet. Zur Vermarktung der Tickets nutzt EVENTIM ein Netz von europaweit über 20.000 Vorverkaufsstellen und mehrere Call Center. Der Vertrieb über das Internet gewinnt zunehmend an Bedeutung. Zur EVENTIM Gruppe gehören unter anderem online-Portale wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it, lippu.fi und entradas.com.



Zur EVENTIM-Gruppe gehört außerdem das Segment Live Entertainment mit der Planung, Organisation und Abwicklung von Konzertveranstaltungen, Konzerttourneen, Festivals und anderen Live-Events. Mehrheitsbeteiligungen an vielen der erfolgreichsten Konzertveranstalter in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gute und langjährigen Kontakte zu nationalen und internationalen Künstlern, erfolgreiche Open-Air Festivals und zahlreiche weitere Veranstaltungen sichern der EVENTIM-Gruppe eine hervorragende Position als Marktführer in der europäischen Konzert- und Entertainmentbranche. Die weltweit erstmals bei EVENTIM umgesetzte unmittelbare Verbindung von Live Entertainment und Ticketing innerhalb eines Konzerns führt dabei zu einer besonders attraktiven Wertschöpfungskette. (18.08.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CTS EVENTIM-Aktienanalyse von Analyst Simon Heilmann von Equinet:Simon Heilmann, Analyst der Investmentbank Equinet, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor Q2-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Ticketing-Spezialisten CTS EVENTIM AG (ISIN: DE0005470306, WKN: 547030, Ticker-Symbol: EVD).Der Veranstalter und Ticket-Verkäufer sollte ordentliche Q2-Zahlen vorlegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Heilmann rechne zudem mit einem starken zweiten Halbjahr. Nach dem enttäuschenden Jahr 2016 sei der Ausblick der CTS EVENTIM AG verständlicherweise vorsichtig ausgefallen, da ihre Geschäfte auch von vielen nicht beeinflussbaren Faktoren wie den Wetterbedingungen oder Terroranschlägen abhängig seien.Simon Heilmann, Analyst von Equinet, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die CTS EVENTIM-Aktie mit einem Kursziel von 40 Euro bestätigt. (Analyse vom 18.08.2017)XETRA-Aktienkurs CTS EVENTIM-Aktie:37,69 EUR -2,04% (18.08.2017, 12:59)