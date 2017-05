ISIN CIENA-Aktie:

US1717793095



WKN CIENA-Aktie:

A0LDA7



Ticker Symbol CIENA-Aktie Deutschland:

CIE1



Ticker Symbol CIENA-Aktie NYSE-Euronext:

CIEN



Kurzprofil CIENA Corp.:



CIENA Corp. gehört zu den führenden Herstellern von intelligenten optischen Netzwerken. Das Unternehmen bietet Betreibern von Telekommunikationsdiensten Lösungen für den Einsatz in Breitband-Netzwerken an. Der Unternehmenssitz befindet sich in Linthicum, Maryland (USA).







(30.05.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - CIENA-Aktienanalyse von Analyst Paul Silverstein von Cowen and Company:Aktienanalyst Paul Silverstein vom Investmenthaus Cowen and Company äußert im Rahmen einer Aktienanalyse nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Euronext-Symbol: CIEN).M&A-Aktivitäten bei einem großen US-amerikanischen Kunden von CIENA Corp. könnten das Investitionsbudget unter den bisherigen Planungen ausfallen lassen.Dadurch könnten sich kurzfristige Risiken für CIENA ergeben. Analyst Paul Silverstein rät aber wegen der Aussicht auf Margensteigerungen ab dem Geschäftsjahr 2018 etwaige Kursschwächen zum Einstieg zu nutzen.Die Aktienanalysten von Cowen and Company stufen in ihrer CIENA-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 35,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs CIENA-Aktie:21,20 Euro -0,28% (30.05.2017, 15:34)NYSE-Euronext-Aktienkurs CIENA-Aktie:USD 23,85 +0,25% (30.05.2017, 15:35)