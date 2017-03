ISIN CIENA-Aktie:

US1717793095



WKN CIENA-Aktie:

A0LDA7



Ticker Symbol CIENA-Aktie Deutschland:

CIE1



Ticker Symbol CIENA-Aktie NYSE-Euronext:

CIEN



Kurzprofil CIENA Corp.:



CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Euronext-Symbol: CIEN) gehört zu den führenden Herstellern von intelligenten optischen Netzwerken. Das Unternehmen bietet Betreibern von Telekommunikationsdiensten Lösungen für den Einsatz in Breitband-Netzwerken an. Der Unternehmenssitz befindet sich in Linthicum, Maryland (USA).







(09.03.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - CIENA-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Kvaal von Instinet:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Jeffrey Kvaal vom Investmenthaus Instinet seine Kaufempfehlung für die Aktien von CIENA Corp. (ISIN: US1717793095, WKN: A0LDA7, Ticker-Symbol: CIE1, NYSE-Euronext-Symbol: CIEN).Die hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Umsätze des ersten Geschäftsquartals und die hohen operativen Kosten würden Investoren daran zweifeln lassen, ob CIENA Corp. die Umsatz- und Margenziele für 2017 erreichen werde.Die Instinet-Analysten sehen aber den Umsatztrend als intakt und gehen von einer besseren Ausgabenkontrolle im Juli- und Oktober-Quartal aus. Bei den Konsensprognosen werde es zwar wohl zu Abwärtskorrekturen kommen. Der Aktienkurs dürfte aber schon ein Teil davon vorweggenommen haben, so die Einschätzung des Analysten Jeffrey Kvaal.Die Aktienanalysten von Instinet halten in ihrer CIENA-Aktienanalyse am Votum "buy" sowie am Kursziel von 27,00 USD fest.Frankfurt-Aktienkurs CIENA-Aktie:22,31 Euro -2,96% (09.03.2017, 09:28)NYSE-Euronext-Aktienkurs CIENA-Aktie:USD 24,20 +0,96% (09.03.2017, 14:41, vorbörslich)