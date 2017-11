Börsenplätze CENTROTEC-Aktie:



Die CENTROTEC Sustainable AG (ISIN: DE0005407506, WKN: 540750, Ticker-Symbol: CEV) ist über Tochtergesellschaften und Vertriebspartner in mehr als 50 Ländern vertreten. Zu den wichtigsten Konzerngesellschaften gehören Wolf, Brink Climate Systems und Ned Air, die sich im Segment Climate Systems auf Heizungs- Klima- und Lüftungstechnik, darunter Solarthermie-Systeme, BHKW und Wohnungslüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung, spezialisiert haben sowie Ubbink und Centrotherm, bei denen im Segment Gas Flue Systems der Fokus auf Abgas- und Luftführungssysteme liegt. CENTROTEC ist damit der einzige börsennotierte Komplettanbieter für Heiz- und Klimatechnik sowie Solarthermie und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa. (20.11.2017/ac/a/nw)







Brilon (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer JPMorgan Asset Management (UK) Ltd baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der CENTROTEC Sustainable AG auf:Die Finanzprofis von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben die Aktien der CENTROTEC Sustainable AG (ISIN: DE0005407506, WKN: 540750, Ticker-Symbol: CEV) neu unter Beschuss genommen.Die Leerverkäufer von JPMorgan Asset Management (UK) Ltd haben am 16.11.2017 eine Netto-Leerverkaufsposition in den CENTROTEC Sustainable AG-Aktien in Höhe von 0,55% eröffnet.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den CENTROTEC Sustainable AG-Aktien:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der CENTROTEC Sustainable AG: mindestens 0,55%.