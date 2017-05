Xetra-Aktienkurs CENIT-Aktie:

Kurzprofil CENIT AG:



Die CENIT AG (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker-Symbol: CSH) ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen in den Feldern Digital Factory, Product Lifecycle Management (PLM), SAP Solutions, Enterprise Information Management (EIM), Business Intelligence (BI) und Application Management Services (AMS) seit über 25 Jahren erfolgreich aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern wie DASSAULT SYSTEMES, SAP und IBM ergänzt CENIT um etablierte, eigene Softwareentwicklungen. Hierzu gehören u.a. die FASTSUITE Produktfamilie für Softwarelösungen im Bereich Digitale Fabrik, cenitCONNECT für Prozesse rund um SAP PLM, cenitSPIN als leistungsfähiger PLM Desktop sowie CENIT ECLISO für eine effiziente Informationsverwaltung. Das Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter/innen weltweit. Diese arbeiten unter anderem für Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter. (16.05.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - CENIT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Felix Gode von der GBC AG:Felix Gode, Aktienanalyst der GBC AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die CENIT-Aktie (ISIN: DE0005407100, WKN: 540710, Ticker Symbol: CSH).Mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 1,1% auf 29,96 Mio. EUR in Q1/2017 habe die CENIT AG überzeugend in das neue Jahr starten können. Dabei sei insbesondere hervorzuheben, dass der Produktbereich Eigensoftware erneut der wachstumsstärkste Bereich gewesen sei. Mit einem Zuwachs um 5,8% gegenüber dem Vorjahr habe hier ein Umsatzwert von 4,16 Mio. EUR erreicht werden können. Damit zeige sich auch zum Start in das neue Geschäftsjahr 2017, dass sich die Entwicklungsarbeiten der vergangenen Jahre zunehmend bezahlt machen und die neuen Softwarelösungen zunehmend von den Kunden nachgefragt würden. Bereits im Jahr 2016 hätten mit der Eigensoftware Rekorderlöse erzielt werden können.Die erneute qualitative Verbesserung des Umsatzmixes habe sich auch im Ergebnis niedergeschlagen. So habe insbesondere aufgrund einer verbesserten Rohmarge im Zuge des höheren Eigensoftwareanteils, aber auch aufgrund von niedrigeren PPA-Abschreibungen, ein leicht überproportionaler EBIT-Anstieg um 2,8% auf 2,15 Mio. EUR erreicht werden können. Zudem sei zu berücksichtigen, dass die sonstigen betrieblichen Erträge in Q1/2017 mit 0,27 Mio. EUR rund 40% unter dem Vorjahr gelegen hätten. Hinzukommend zum absoluten Ergebnisanstieg habe sich damit auch die Ergebnisqualität weiter verbessert. Unterstrichen worden sei die gute Quartalsentwicklung auch durch einen operativen Cashflow in Höhe von 10,08 Mio. EUR, der ebenfalls signifikant über dem Vorjahresniveau gelegen habe (Q1/2015: 5,92 Mio. EUR).Auch Felix Gode, Aktienanalyst der GBC AG, bestätigt seine Schätzungen und behält das Kursziel von 22,00 EUR sowie das Rating "halten" unverändert bei. (Analyse vom 16.05.2017)Börsenplätze CENIT-Aktie: