Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages hat am heutigen Mittwoch das Gesetz zur Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie abschließend beraten, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Dazu erklären die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Antje Tillmann sowie der zuständige Berichterstatter Matthias Hauer:Auch erhöhen wir mit diesem Gesetz die Sicherheit von Zahlungsdiensten. So wird die Haftungsverteilung bei nicht autorisierten Zahlungsvorgängen, insbesondere bei missbräuchlicher Verwendung der Zahlungskarte, verbessert und der Höchstbetrag für die Haftung von gegenwärtig 150 Euro auf 50 Euro reduziert. Lastschriften können die Verbraucherinnen und Verbraucher künftig ohne Angabe von Gründen zurückbuchen lassen. Damit stärken wir die Rechte bei der Nutzung der gängigen Zahlverfahren wie Überweisung, Lastschrift oder Kartenzahlung.Daneben werden die Regelungen für Wohnimmobilienkredite vereinfacht. Künftig wird grundsätzlich bei solchen Kreditverträgen, die als Anschluss-verträge zum Zwecke der Fortsetzung des Kredites im Weg einer echten Abschnittsfinanzierung oder zum Zwecke einer Umschuldung abgeschlossen werden, keine erneute Kreditwürdigkeitsprüfung mehr notwendig sein."(31.05.2017/ac/a/m)