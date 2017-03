Völlig falsch wäre es, wenn Deutschland und Europa jetzt gegenüber neo-protektionistischen Forderungen aus den USA einknicken würden. Wir haben gute Argumente für den Freihandel, und die werden wir vorbringen.



Dass Deutschland eine so starke Position im internationalen Handel einnimmt, ist kein Ergebnis unfairer Handelspolitik, sondern ein Erfolg deutscher Wertarbeit, die international geschätzt wird. Die gute Exportposition Deutschlands heißt im Übrigen nicht, dass die USA zum Verlierer werden.



Deutschland ist siebentgrößter ausländischer Direktinvestor in den USA. (13.03.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Bundeskanzlerin wird morgen in die USA reisen und erstmals mit dem neuen amerikanischen Präsidenten zusammentreffen. Beide werden auch über das Thema Freihandel sprechen, so der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Michael Fuchs, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ein Blick auf die Handelsdaten zeigt, dass auch US-amerikanische Unternehmen dringend auf Freihandel und offene Märkte angewiesen sind. Apple beispielsweise erwirtschaftet zwei Drittel seines Umsatzes außerhalb der USA. Ich bin daher davon überzeugt, dass wir bald zu einer sehr sachlichen und konstruktiven Debatte mit den USA über die zukünftige Handelspolitik kommen.